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Cultura

Em temporada no Brasil, Vanessa Giácomo fala sobre cinema, negócios e fim do casamento

Atriz, que vive em Portugal, participou do Festival do Rio 2026

Por Giovanna Fraguito 11 out 2026, 12h00
Vanessa Giácomo
Vanessa Giácomo (Reprodução/Instagram)
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Em temporada no Brasil, Vanessa Giácomo fala sobre cinema, negócios e fim do casamento Priorize VEJA no Google

Vanessa Giácomo marcou presença no Festival do Rio, onde autografou o seu livro, Hotel Cativeiro. A obra, que já havia sido apresentada na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, nasceu originalmente como um projeto para o audiovisual, pensado para cinema ou televisão, antes de ganhar sua versão literária. A trama mistura suspense, crime, fé, humor ácido e segredos do passado, acompanhando a história de uma mulher cujo hotel familiar passa a ser utilizado por uma organização criminosa como cativeiro.

A atriz, que recentemente anunciou o fim do seu casamento com Giuseppe Dioguardi, após 12 anos de união, passa uma temporada no Brasil. Ela se divide entre a Cidade Maravilhosa e Lisboa, em Portugal, desde o ano passado. Questionada pela coluna GENTE, a atriz falou sobre o novo momento na vida pessoal:

“O que tinha para falar, sou muito discreta, já falei. A gente segue em uma outra configuração, mas sempre vai priorizar a família, o amor que a gente construiu ao longo desses anos”.

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Discussões em prol do cinema

Única embaixadora do RioMarket, Vanessa atrai investimentos, conecta mercados e fortalece o audiovisual brasileiro. Atriz apresentou três painéis com lotação máxima, e ainda recebeu a atriz portuguesa Cláudia Vieira. Sua atuação também inclui a aproximação de marcas, investidores e profissionais internacionais.

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Muito além dos tapetes vermelhos e das salas de cinema, é nos bastidores do Festival do Rio que parte importante do futuro do audiovisual começa a ser desenhada. É nesse cenário que o RioMarket, área de negócios do festival, ganha protagonismo ao reunir produtores, distribuidores, realizadores, investidores e representantes da indústria audiovisual brasileira e internacional. E é nesse ambiente que Vanessa exerce um papel especial: a atriz é a única embaixadora do RioMarket.

Uma das convidadas que chegaram ao Brasil por sua articulação foi a atriz portuguesa Cláudia Vieira, que participou do RioMarket a convite de Vanessa. A iniciativa é mais um exemplo de como a embaixadora transforma suas relações profissionais em oportunidades de conexão entre diferentes mercados.

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