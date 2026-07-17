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Cultura

Em SP, Harry Styles comeu pão de queijo no mesmo lugar que Dua Lipa

Cantor está no Brasil para realizar os shows da 'Together, Together'

Por Giovanna Fraguito 17 jul 2026, 16h32 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h40
Harry Styles em SP
 (Reprodução/Divulgação)
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Harry Styles está no Brasil para realizar os shows da Together, Together, turnê do álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally. E como grande fã do país, o cantor aproveitou para explorar São Paulo alguns dias antes da apresentação. Entre os passeios, visitou o Pão de Queijo Haddock Lobo, onde experimentou a especialidade do cardápio.

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Fundada pelo casal Marion e Thomaz Ribeiro Leite na Rua Haddock Lobo, nos Jardins, a pequena casa tem como protagonista o quitute. São produzidos e vendidos cerca de 1.000 pães de queijo por dia (15 reais cada), leves, feitos com muito polvilho e de formato irregular. Também é possível levar a versão congelada, já em bolinhas. Dua Lipa também visitou a casa durante sua passagem por São Paulo em 2022.

Na vitrine também se encontram outros salgados — sempre fresquinhos e prontos para serem apreciados, como: Coxinha (20 reais), Croquete (22 reais), Empadas: Frango, Palmito e Queijo (20 reais). Todos os produtos estão disponíveis para compra nas lojas físicas em São Paulo nos Jardins (Rua Haddock Lobo, 1408), Shopping Iguatemi SP (recém inaugurada feita pelo Estudio Tupi), Shopping Pátio Higienópolis, Hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês; e no Rio, no Shopping Leblon RJ.

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