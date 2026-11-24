Em meio à crise provocada pela representação da região Nordeste, a novela das seis da Globo, Lá na Minha Terra, agora parece mirar críticas à São Paulo. No capítulo exibido nesta segunda-feira, 23, Rosenda, personagem de Dira Paes, tem o celular roubado ao chegar à capital paulista. Embora consiga recuperar os pertences, a cena já foi suficiente para despertar comentários sobre a representação do estado na trama.

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O detalhe não passou despercebido pelo público, que ironizou a abordagem do Sudeste. “Agora sim uma realidade”, escreveu um usuário do Instagram. “O diretor da novela quer arrumar treta com vários estados”, brincou outro.

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As acusações de xenofobia contra a produção começaram antes mesmo da estreia e ganharam força com a novela de Mário Teixeira no ar. O principal alvo das críticas é a maneira como o Nordeste é retratado, com personagens e situações que, segundo espectadores, reforçam estereótipos sobre a região e seus habitantes.

A repercussão levou a própria Globo a se manifestar oficialmente. Em comunicado, o diretor de Dramaturgia da emissora, José Luiz Villamarim, afirmou que a empresa está aberta a rever escolhas artísticas e promover mudanças na novela diante das críticas recebidas.

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