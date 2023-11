Em rara entrevista, Banksy revela seu primeiro nome

O artista de rua Banksy, cuja identidade real até hoje é mantida em segredo, revelou em uma entrevista para uma rádio, em 2003, qual era o seu primeiro nome. A entrevista, que estava perdida até hoje, voltou a circular na internet e é o único caso em que ele diz o seu nome.

No áudio, um repórter da BBC pergunta se o nome verdadeiro dele é Robert Banks, ao que ele responde: “É Robbie”. Seu trabalho, feito em muros, portas e paredes das ruas, pode chegar a custar milhões de dólares.

Há anos se especula qual é a identidade do artista. Robert Del Naja, do Massive Attack, Neil Buchanan, do Art Attack e o vereador de Pembroke Dock, Billy Gannon, já foram apontados como Banksy no passado. Em 2008, o jornal Daily Mail fez uma reportagem dizendo que Robin Gunningham, um ex-aluno de uma escola pública, de 34 anos, seria o artista, afirmação desmascarada logo depois.

