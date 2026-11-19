Há quase uma década, a brasileira Nana Pauvolih lançava o romance hot Pecadora, que rapidamente se tornou best-seller no país. A trama acompanha Isabel, uma jovem evangélica criada sob duras regras religiosas, filha de um pastor e insatisfeita com o próprio casamento. Ao conseguir emprego em uma agência, ela conhece Enrico, um publicitário solteiro e bastante liberal que desperta sentimentos intensos nela. Adaptada para as telonas, a obra chega aos cinemas em 26 de novembro, no filme dirigido por Dainara Toffoli e estrelado por Rayssa Bratillieri e José Loreto nos papéis principais. Em entrevista a VEJA, diretora e atriz refletiram sobre o papel da mulher na sociedade brasileira atualmente e falaram da importância de temas como sexualidade e prazer feminino.

Por que adaptar o livro agora?

Dainara: A literatura hot está muito em alta no Brasil e isso chamou a atenção dos produtores. Fui convidada para a direção e me interessei pelo assunto, apesar de todos os desafios. É impressionante como o filme ficou atual. Hoje em dia, nós vemos mulheres que dizem preferir ficar em casa, que não querem trabalhar e são contra o direito de outras mulheres votarem. Acredito que o grande quê do feminismo é justamente o poder de escolha e fico feliz de termos feito a adaptação.

Rayssa: O filme é ainda mais atual agora no lançamento do que quando gravamos. Sempre tivemos uma intuição de que ele poderia ser reduzido a um romance proibido, desejo ou infidelidade. Mas é muito mais sobre uma mulher que descobre a si mesma no caminho e lida com imposições da sociedade, da família e do marido. É muito importante falarmos sobre isso neste momento.

O que uma protagonista como a Isabel diz sobre a sociedade de agora?

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Dainara: Ela está representando uma possibilidade de abrir o diálogo. É uma mulher revolucionária.

Rayssa: Sair do lugar onde você foi ensinada sobre o que é verdade requer muita coragem. A insegurança de pisar num chão desconhecido é enorme e a Isabel faz isso. É um grito de liberdade para nós mulheres. Me parece que é preciso revisitar o óbvio o tempo todo. Tivemos tantas conquistas incríveis no decorrer de muitos anos e agora temos visto questionamentos muito fracos em sua substância. O filme aborda isso para quem está aberto a ouvir, mas também fala sobre prazer feminino, que é uma vertente atravessada por todos esses debates, principalmente dentro de um contexto religioso. Sabemos agora da quantidade de mulheres que estão consumindo livros de hot escondidas. Isso quer dizer algo e precisamos falar sobre.

Qual foi a maior dificuldade que enfrentaram durante a produção?

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Dainara: Esse filme veio ao encontro de um desejo muito grande que eu tinha de retratar esse tema. Acho que vivemos numa sociedade totalmente esquizofrênica, onde as mulheres são ensinadas a não sentir e se calar. Aprendemos a dizer para as meninas ‘se comporte, você tem que fechar as pernas’, enquanto para os meninos é ‘vai, você tem que olhar, já beijou?’. Todas nós já passamos por esse momento, então é uma oportunidade e um desafio muito grande poder falar sobre isso.

Rayssa: Até agora, preciso me despir de muito moralismo para conseguir me olhar na tela. Eu precisei ter muita coragem para aceitar fazer esse filme. Eu amo que a Isabel erra e não é perfeita. Amo ver essa mulher possível contando a história e fazendo o que ela consegue com as ferramentas que tem. Acho isso de uma valia gigantesca para nós mulheres. Estamos muito carentes de protagonismo feminino. Como atriz, esse papel é um prato cheio para eu conseguir explorar as minhas próprias contradições e vontades.

Como esperam que o filme seja recebido pelo público?

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Dainara: Eu sou uma pessoa sempre otimista. Acredito que ele vai ser bem recebido. Claro que pode gerar críticas e faz parte. Estamos aqui para conversar sobre elas. Mas é importante trazermos essa visão para o público e levar o assunto para as rodas de conversa e para dentro de casa. Estou muito orgulhosa.

Rayssa: É um filme que não vai agradar todo mundo. E tudo bem, acredito que grandes obras não agradam a todos mesmo. Principalmente quando refletem muito a época em que são feitas. Tudo que é muito revolucionário choca e falar de prazer feminino é um tabu. Sem dúvida, as pessoas conservadoras vão se incomodar pela história. Mas seria importante que elas também dessem uma chance à narrativa, com o coração aberto. Não estamos querendo discutir religião ou julgar o que é certo e errado.

Como foi construir essa personagem sem cair em estereótipos ou moralismo?

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Rayssa: Senti muito medo de criar uma caricatura da Isabel. Não acredito em um personagem que se afaste de mim mesma ou da humanidade. A primeira pergunta que me fiz foi ‘por que eu estou assumindo esse papel?’. Todas nós temos histórias em que fomos abusadas, apagadas ou diminuídas. Eu também não queria idealizar a mulher cristã, então precisei entender verdadeiramente essa fé para defender a Isabel. Fui atrás de conhecer diferentes vertentes da Igreja Evangélica e li bastante sobre como os fãs enxergavam essa personagem. Além disso, a preparação com uma coordenadora de intimidade me ajudou a entender melhor o que nós queríamos construir com essa protagonista.

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