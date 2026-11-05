Em ‘O Gatola na Cartola’, Bill Hader traz a magia de Dr. Seuss à atualidade

A imagem é inconfundível: não há gato que se erga sobre duas patas e exiba uma alta cartola listrada que não seja O Gatola da Cartola, criação do mestre da literatura infantojuvenil Theodor Seuss Geisel, mais conhecido como Dr. Seuss. Nesta quinta-feira, 5, a bizarra cena volta às telas dos cinemas, mais de 20 anos após o fracasso da adaptação O Gato (2003). Agora em animação, a história busca se manter fiel às excentricidades do escritor, sem acrescentar a elas outros excessos, e conta a simples história de duas crianças abaladas por uma mudança de cidade. Cabe ao personagem-título, claro, transformar suas caretas em sorrisos.

Há um revés que funciona como motor da história: o gato trabalha em uma dimensão paralela à la Monstros S.A, na qual animais falantes devem garantir a alegria infantil. Ele, porém, comete trapalhadas demais e transforma a diversão em preocupações reais para os adultos. Sob ameaça de perder o emprego, o felino deve alegrar os pequenos da vez sem quaisquer bugigangas mágicas — limitação que desobedece. Para garantir que sua teimosia não se transforme em irritação do público, uma voz carismática como a do humorista Bill Hader, então, é essencial.

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Conhecido por brilhar no sabático Saturday Night Live na virada entre os anos 2000 e 2010, além de roteirizar e estrelar a premiada série Barry, o americano de 48 anos conta também com um histórico condecorado na animação, mas diz em entrevista a VEJA que o convite da vez foi ainda mais especial: “Foi muito, muito importante receber a proposta de interpretar um personagem tão grandioso e icônico”. Confira:

A primeira adaptação cinematográfica desta história foi um fracasso de crítica. À época, o escândalo foi tanto que a viúva de Dr. Seuss, Audrey Geisel, proibiu que Hollywood voltasse a transformar os livros do marido em filmes em live-action e, desde então, apenas animações foram feitas a partir deles. Essa história foi debatida nos bastidores? Tentaram corrigir o rumo? Não, eu não sabia de nada disso. Estou descobrindo agora.

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Ainda assim, você protagonizou uma paródia daquele filme no programa de esquetes Saturday Night Live. Como aquele momento se deu? Foi quando voltei para apresentar o SNL em 2014, um ano depois de sair do elenco fixo. A ideia era que fosse algo meio… Bem, acaba se transformando em um drama doméstico, mas vira uma espécie de novela adulta. Não sei se as crianças vão assistir a isso. Não quero dizer o que é, mas é muito engraçado.

Essa paródia não o encrencou com ninguém nos bastidores desse filme? Toda essa história do espólio é novidade para mim, então não sei se eles tiveram algum problema com aquilo ou não.

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Quanto ao trabalho de fato, você já dublou diversas animações, incluindo Divertida Mente (2015) e Procurando Dory (2016), mas você diz que suas filhas em nada se impressionam com sua voz, e que uma delas até abandonou uma sessão do segundo filme citado. Isso mudou? É, elas se orgulham de mim, mas não reagem com muito entusiasmo, de uma maneira muito saudável. Fiz uma sessão de pré-estreia desse filme e levei minha filha mais nova e algumas amigas dela. Todas gostaram, mas, para elas, era só mais um filme. Gosto dessa postura pé no chão. Outra coisa que dizem é: “Pai, você não é tão famoso assim”. Ou eu pergunto: “Aquilo foi estranho para você?” E elas respondem: “Ninguém sabia quem diabos você era”. E eu fico: “Ah, tá”.

O Gatola na Cartola começa com o personagem tentando animar duas crianças cujas atenções são totalmente voltadas a aparelhos celulares. Toy Story 5 abordou esse tema de forma similar, também este ano. Essa crescente preocupação influencia seu trabalho no entretenimento infantil? Não muito, na verdade. É simplesmente o que a história é, e isso faz parte da vida cotidiana. Como pai, você faz o melhor que pode para tirar seus filhos dos celulares. É difícil, porque todos nós estamos abduzidos pelas telas. Se você vai exigir isso deles, precisa dar o exemplo. Acho que existem vias neurais que foram desativadas porque estamos sempre nos celulares, e há a questão da capacidade de concentração. Isso me faz lembrar das coisas que eu ouvia sobre a televisão quando era crianças. Diziam que as imagens rápidas faziam mal, e todos nós ignorávamos os alertas. Agora me vejo no lugar da autoridade .

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Também lembra de ler os livros de Dr. Seuss quando criança? Sim, eu adorava todas as histórias. Depois, quando cresci, passei a lê-las para meus filhos. Para nós, americanos, é como se fossem contos de fadas, como Os Três Porquinhos. É parte do folclore da nação, então foi muito, muito importante receber a proposta de interpretar um personagem tão grandioso e icônico. Fiquei realmente honrado.

Por aqui, seus livros são lidos tanto em versões traduzidas, quanto por crianças que desejam aprender o inglês, já que sua escrita é tão dependente da língua. Não consigo nem imaginar a tarefa de transpô-lo a outra língua. Até em inglês, quando você lê essas histórias para seus filhos, é como se fossem trava-línguas. Essa é justamente a ideia, o que é divertido.

Ainda assim, quais qualidades sobre ele julga universais? São simplesmente as emoções fundamentais presentes ali, coisas com as quais as pessoas gostam de se identificar e que desejam encontrar. E, para ele, tudo gira em torno do uso da imaginação. Lembro que, quando era criança, o que eu mais adorava era o quanto tudo aquilo era criativo. Isso leva o leitor a perceber que as possibilidades não têm limites. Ele me inspirou a escrever histórias e a levá-las a terras diferentes, dar nomes próprios às coisas, ou até criar raças de criaturas e fazer com que elas convivessem com outras — e tudo isso poderia ser uma alegoria sobre alguma coisa que estivesse acontecendo. Era isso que eu sempre extraía dessas obras.

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Essa falta de limites ainda existe em sua carreira como ator e roteirista, que atravessa os mais diversos gêneros. No momento, por exemplo, você acaba de dirigir o filme de terror They Know, previsto para 2027. Como essa criatividade e o humor abriram todas essas portas? O humor pode ser praticamente qualquer coisa, não precisa ser explicitamente bobo ou algo do tipo. Foi isso que aprendi ao começar minha carreira no Saturday Night Live e ao trabalhar com esquetes, algo em que não sou naturalmente muito bom. A partir daí, fui me inspirando a levar isso adiante. E então pensei: “Ah, talvez possamos levar isso para outras áreas, que podem ser mais sombrias ou um pouco mais dramáticas e a comédia ainda pode comportá-las”. Não é preciso se limitar. Meu amigo Hiro Murai acabou de ganhar um Emmy por dirigir Widow’s Bay, que é uma série ótima. Fico em êxtase ao ver equipes como essa serem reconhecidas por mostrarem que obras de arte podem ser mais do que uma coisa.

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