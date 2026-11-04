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Cultura

Em novo livro, pastor prega combate à polarização política no meio religioso

Filósofo Pedro Dulci lança obra que critica o uso da fé por ideologias partidárias e defende o amadurecimento espiritual no cotidiano

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 18h30
Homem barbudo de óculos marrons, camisa branca com colarinho clerical e paletó marrom texturizado, falando em um microfone preto em um ambiente interno
Pedro Dulci - autor de "A Vida que Deus quer para você" (.//Divulgação)
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Nos últimos anos, a religião ocupou um espaço relevante no debate público brasileiro — cenário reforçado pela divisão social vivida pelo país. Neste contexto fragmentado, o pastor e filósofo Pedro Dulci, coordenador da Invisible College, convida os fiéis a combaterem a polarização político-partidária no meio religioso com o lançamento da obra “A Vida que Deus quer para você”.

O livro é estruturado em uma jornada de 50 reflexões que buscam conectar os ensinamentos bíblicos à vida cotidiana. O autor critica a associação direta entre a fé e ideologias, convocando os leitores a atuarem em prol da justiça e do bem comum na sociedade de forma independente.

Além da esfera pública, Dulci aborda temas como a superação de expectativas irreais na vida familiar e o combate à exaustão profissional por meio do respeito aos limites humanos.

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A publicação, da Editora Mundo Cristão, também estimula o aprofundamento teológico — pois, para o autor, o contato direto com as escrituras sagradas afasta os fiéis de leituras superficiais da realidade. Em linhas gerais, a obra defende que o amadurecimento espiritual ocorra de forma prática nas responsabilidades e escolhas da rotina diária.

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