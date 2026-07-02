Em meio ao lançamento de álbum, Madonna faz crítica à IA

Madonna criticou o uso de inteligência artificial e influência das redes sociais na arte. A cantora falou sobre como artistas de diferentes áreas costumavam trocar ideias e trabalhavam pelo amor a profissão. “Antes, você ficava cercado de pintores, músicos, dançarinos e artistas, todos no mesmo lugar, trabalhando de uma forma muito pura, uns para os outros. Valorizo muito essa experiência. Hoje isso não existe mais. Agora, para conseguir um contrato com uma gravadora, você precisa pensar em quantos seguidores tem”, lamentou a estrela. Apesar das opiniões sobre a internet, o novo álbum de Madonna, Confessions II, será lançado previamente em uma live no TikTok às 17h30, nesta quinta-feira, 2. O lançamento nas outras plataformas digitais será na sexta-feira, 3.

Em entrevista a Vogue Italiana, a Rainha de Pop também reforçou a importância de descansar, para que consiga alimentar a imaginação. “É por isso que, em ‘Bring Your Love’, digo: ‘Não tente me distrair com números’. Para mim, tudo começou sem pensar nas paradas de sucesso ou nos números do streaming. Os algoritmos e a inteligência artificial são o oposto de correr riscos e, para mim, isso é o oposto de fazer arte. Gosto de fazer pausas e desaparecer. Porque é assim que você alimenta sua imaginação”, explicou.

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