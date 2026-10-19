Em meio a rumores de crise conjugal, Patrícia Abravanel viaja em família à Itália

A apresentadora Patrícia Abravanel publicou nesta segunda-feira, 19, registros de uma viagem com a família pela Itália. No carrossel de imagens, se destacou a ausência do marido da apresentadora, Fábio Faria. A herdeira de Silvio Santos tem surgido sem aliança em fotos compartilhadas anteriormente, levantando questões acerca de uma possível crise no relacionamento.

“Mas o mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força, a maior e melhor responsabilidade que Deus me confiou. Ainda bem que a gente tem a gente”, escreveu Patrícia.

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