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Cultura

Em meio a rumores de crise conjugal, Patrícia Abravanel viaja em família à Itália

Apresentadora publicou registros em meio a rumores de crise no casamento com Fábio Faria

Por Flávio Monteiro 19 out 2026, 16h47
Duas mulheres sorridentes se abraçam em uma rua de paralelepípedos. A da esquerda veste blusa creme e calça clara, com bolsa xadrez. A da direita usa blusa e saia de couro marrom, óculos de sol e bolsa de cintura. Ao fundo, prédios antigos, bicicletas estacionadas e pessoas sentadas em um banco
Patrícia Abravanel e a mãe, Iris (Reprodução/Instagram)
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Em meio a rumores de crise conjugal, Patrícia Abravanel viaja em família à Itália Priorize VEJA no Google

A apresentadora Patrícia Abravanel publicou nesta segunda-feira, 19, registros de uma viagem com a família pela Itália. No carrossel de imagens, se destacou a ausência do marido da apresentadora, Fábio Faria. A herdeira de Silvio Santos tem surgido sem aliança em fotos compartilhadas anteriormente, levantando questões acerca de uma possível crise no relacionamento.

“Mas o mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força, a maior e melhor responsabilidade que Deus me confiou. Ainda bem que a gente tem a gente”, escreveu Patrícia.

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