Após acusações de xenofobia em relação a como o Nordeste é retratado em Lá na Minha Terra, a trama das seis escrita por Mário Teixeira assumiu o posto de novela mais vista do Globoplay na última semana, superando Quem Ama Cuida e Por Você. No ranking geral da plataforma, a obra ocupa a quarta posição entre as mais assistidas, ficando atrás das produções A Clínica, Arcanjo Renegado e Verônika com K.

Protagonizada por Dira Paes, a obra, que se passa em 2026, recebeu uma enxurrada de críticas de internautas por retratar a região como atrasada tecnologicamente e replicar comportamentos estereotipados por meio dos personagens, reproduzindo um Nordeste que não existe mais há décadas.

Ao associar a região à pobreza, à seca e ao atraso, ignorando as transformações econômicas, tecnológicas e sociais das últimas décadas, a produção gerou muitas gafes. Uma das cenas que mais repercutiram foi a lembrança de Severino (Daniel de Oliveira) de quando se mudou para São Paulo, em 2011, em um “pau de arara” — meio de transporte usado durante as migrações em direção ao Sudeste entre 1940 e 1950.

Outra cena polêmica, e que fez até o diretor Kleber Mendonça Filho alfinetar a novela pelas redes sociais, é a de uma escrivã na delegacia de Lavra Seca registrando um documento em uma máquina de escrever — equipamento que parou de ser utilizado em praticamente todo o país na década de 1990. “Sanfoninha malandra, ventilador (nada contra, mas poderia ser um split inverter) e máquina de escrever (poderia ser um laptop Lenovo) em 2026. Eu acho engraçado por gostar de sarcasmo, mas parece existir mesmo um projeto político por trás de tudo isso”, afirmou o cineasta.

Continua após a publicidade

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial