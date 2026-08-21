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Cultura

Em meio a briga com herdeiros, viúva de Erasmo Carlos faz desabafo

Fernanda Esteves desabafou sobre relação com cantor, que morreu em 2022

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h32 | Atualizado em 21 ago 2026, 10h42
Mulher jovem de cabelos escuros e um homem idoso de cabelos brancos, ambos sorrindo levemente para a câmera
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos (Instagram/Reprodução)
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Em meio a briga com herdeiros, viúva de Erasmo Carlos faz desabafo Priorizar nos meus resultados Google

A viúva de Erasmo Carlos (1941-2022), Fernanda Esteves, voltou a falar sobre a relação com o cantor, que morreu em 2022, aos 81 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ela lembrou como conheceu o marido e descreveu o encontro dos dois como algo que já estava no destino.

“As pessoas costumam me perguntar como conheci o Erasmo. Já tentei responder da maneira mais humana e cronológica, de um jeito que fosse possível de ser compreendido. A verdade é que eu reconheci Erasmo”, desabafou.

Segundo Fernanda, havia entre os dois uma familiaridade difícil de explicar. “Nos encontramos um no outro e foi tão familiar e urgente. Eu me senti de volta a um lugar onde nunca havia estado, mas que era o meu lugar no mundo. Já nos amávamos. Já nos procurávamos. Já nos conhecíamos. Só faltava o encontro e a sensibilidade de aceitar o que já era nosso, e ainda é”, escreveu.

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Ao falar sobre a ausência do artista, a viúva disse que muitos dos elementos que associava ao marido se transformaram com a morte. “O jeito, o cheiro, a voz, o toque e a temperatura se foram. Mudou, exalou, emudeceu, distanciou, esfriou. A espera não. Ela é paciente, permanente. Hoje reconheço Erasmo em mim e no amor que ficou, aquele amor que ele estava esperando para me entregar quando nos encontramos e nos reconhecemos”, completou.

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Fernanda e Erasmo oficializaram a união em 2019 e se mantiveram casados até a morte do cantor. Desde então, ela trava uma batalha judicial com os dois filhos dele, de outro casamento. Em abril, a coluna GENTE revelou que Leonardo e Gil Esteves conseguiram a reintegração de posse de um imóvel em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Além disso, entraram na Justiça cobrando diárias de aluguel do carro que a viúva de Erasmo mantinha em sua posse.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

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