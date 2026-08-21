Em meio a briga com herdeiros, viúva de Erasmo Carlos faz desabafo

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Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, abriu o coração sobre a relação com o cantor, descrevendo o encontro como um ‘reconhecimento’ familiar e urgente. Ela reflete sobre a ausência e o amor que permanece, ao mesmo tempo em que enfrenta uma disputa judicial com os filhos de Erasmo pela herança.

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A viúva de Erasmo Carlos (1941-2022), Fernanda Esteves, voltou a falar sobre a relação com o cantor, que morreu em 2022, aos 81 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ela lembrou como conheceu o marido e descreveu o encontro dos dois como algo que já estava no destino.

“As pessoas costumam me perguntar como conheci o Erasmo. Já tentei responder da maneira mais humana e cronológica, de um jeito que fosse possível de ser compreendido. A verdade é que eu reconheci Erasmo”, desabafou.

Segundo Fernanda, havia entre os dois uma familiaridade difícil de explicar. “Nos encontramos um no outro e foi tão familiar e urgente. Eu me senti de volta a um lugar onde nunca havia estado, mas que era o meu lugar no mundo. Já nos amávamos. Já nos procurávamos. Já nos conhecíamos. Só faltava o encontro e a sensibilidade de aceitar o que já era nosso, e ainda é”, escreveu.

Ao falar sobre a ausência do artista, a viúva disse que muitos dos elementos que associava ao marido se transformaram com a morte. “O jeito, o cheiro, a voz, o toque e a temperatura se foram. Mudou, exalou, emudeceu, distanciou, esfriou. A espera não. Ela é paciente, permanente. Hoje reconheço Erasmo em mim e no amor que ficou, aquele amor que ele estava esperando para me entregar quando nos encontramos e nos reconhecemos”, completou.

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Fernanda e Erasmo oficializaram a união em 2019 e se mantiveram casados até a morte do cantor. Desde então, ela trava uma batalha judicial com os dois filhos dele, de outro casamento. Em abril, a coluna GENTE revelou que Leonardo e Gil Esteves conseguiram a reintegração de posse de um imóvel em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Além disso, entraram na Justiça cobrando diárias de aluguel do carro que a viúva de Erasmo mantinha em sua posse.

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