Em estado grave com Covid-19, Parrerito, do Trio Parada Dura, segue na UTI

O cantor Parrerito, de 67 anos, do Trio Parada Dura, está internado há quase uma semana na UTI do Hospital Unimed, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O músico testou positivo para Covid-19 no sábado, 29, quando precisou ser internado. Na segunda-feira, 31, ele teve um mal súbido e precisou ser internado na UTI com 50% do pulmão comprometido.

De acordo com último boletim médico divulgado pela assessoria do grupo sertanejo, o estado do cantor é grave, mas estável. Parrerito apresentou melhora nos últimos dias com a redução sedação. No momento, o artista já não depende de 100% do respirador, porém não há previsão de alta.

Juntos de 2007, a atual formação do Trio Parada Dura conta com Creone, Xonadão e Parrerito. Ao longo dos anos, o Trio Parada Dura passou por algumas reformulações. A história do Trio começou em 1973, quando Mangabinha fundou o Trio. Após um acidente aéreo, em 1982, Barrerito ficou paraplégico, decidindo anos depois sair do grupo. A saída dele deu lugar ao seu irmão, Parrerito, ficando definitivamente a partir de 1987.