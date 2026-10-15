Em desabafo, Eliana expõe ter vivido relacionamento abusivo

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Eliana abriu o coração no Saia Justa e revelou ter vivido um relacionamento abusivo, marcado por ciúme e controle excessivo. A apresentadora lamentou não ter ouvido conselhos de pessoas próximas e defendeu a importância da troca de experiências entre mulheres para identificar “red flags” em relações. Uma leitura essencial sobre autoconhecimento e liberdade.

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Eliana revelou ter vivido um relacionamento abusivo marcado pelo ciúme excessivo e pelo controle constante. A apresentadora fez o desabafo durante o Saia Justa, do GNT, exibido nesta quarta-feira, 14, ao discutir sinais de alerta em relacionamentos. “Eu vivi um relacionamento muito abusivo nesse lugar do ciúme por um tempo na minha vida”, contou.

Ela afirmou que o ex-companheiro costumava pedir desculpas, mas não mudava de comportamento. A apresentadora também reconheceu que poderia ter evitado parte do sofrimento se tivesse ouvido os conselhos de pessoas próximas. “Certamente eu teria passado essa etapa, não teria ficado com essa pessoa e não teria sofrido o que eu sofri no final”, refletiu.

Eliana ainda defendeu a importância da troca de experiências entre mulheres, inclusive com ex-parceiras, para identificar possíveis comportamentos abusivos. “Então, quando a gente fala em união feminina, fico pensando no quanto isso também pode ser potente nesse sentido. Acho que esse teu olhar de: ‘Imagina, mas eu vou procurar a ex? O que ela tem a me oferecer?’ Às vezes, se ela for uma pessoa bacana, pode te passar informações que você pode usar de alguma forma. Assim, você fica alertada e, se acontecer alguma coisa, já sabe que isso é uma red flag”, comentou.

Para ela, um dos sinais de uma relação saudável é ter liberdade para ser quem se é, sem medo de julgamentos ou de desagradar o companheiro. “Quando eu me sinto livre, para ser eu mesma, sem pisar em ovos… Sou eu e a pessoa me aceita do jeitinho que sou. Isso para mim é uma bandeira verde em uma relação. Quando eu me sinto livre nesse lugar, é uma paz de espírito”, completou.

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