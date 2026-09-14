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Cultura

Em cadeira de rodas, Michael J. Fox recebe prêmio humanitário no Emmy

Astro de De Volta para o Futuro foi homenageado por sua atuação em prol da pesquisa sobre Parkinson

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 23h15 | Atualizado em 15 set 2026, 10h24
Homem de meia-idade, cabelos castanhos e óculos, sentado em uma cadeira de rodas preta, vestindo terno e gravata escuros. Ele gesticula com as mãos unidas, olhando para frente em um palco com fundo claro. Duas cabeças de pessoas na plateia aparecem em primeiro plano, desfocadas
Michael J. Fox no Emmy  (Chloe Kern/WireImage/Getty Images)
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Michael J. Fox foi homenageado nesta segunda-feira, 14, em Los Angeles, durante a cerimônia do Emmy Awards 2026, com o Bob Hope Humanitarian Award. O reconhecimento destaca o trabalho do ator na defesa de causas relacionadas à doença de Parkinson e as iniciativas da fundação que leva seu nome, responsável por arrecadar mais de 3 bilhões de dólares para pesquisas sobre a enfermidade.

Em um dos momentos mais marcantes da cerimônia, Fox subiu ao palco em uma cadeira de rodas e falou sobre a trajetória construída desde que recebeu o diagnóstico de Parkinson. O ator contou que, inicialmente, preferiu manter a doença em segredo por receio de que a informação prejudicasse sua carreira em ascensão e a relação com os fãs.

“Inicialmente, mantive meu diagnóstico de Parkinson em segredo. Eu temia que afetasse meu trabalho e minha relação com o público. Será que ririam se soubessem que eu estava doente? Mas, então, fiquei impressionado com o apoio que recebi. O apoio de todos vocês. Foi algo que me elevou muito. Me fez sentir que eu poderia continuar fazendo isso, que não tinha perdido o que faço e que ninguém poderia tirar isso de mim. E isso aconteceu porque vocês me apoiaram, e eu sou muito grato por isso”, disse o ator de 65 anos em seu discurso no Emmy Awards 2026.

Sua atuação na The Michael J. Fox Foundation tornou o artista uma das figuras públicas mais conhecidas na mobilização por pesquisas sobre Parkinson. Ao longo dos anos, a organização passou a financiar estudos e iniciativas voltadas à compreensão da doença e na busca por novos tratamentos, ampliando a participação de Fox para além da carreira no cinema e na televisão.

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A homenagem também revisitou a trajetória de um dos atores mais populares de sua geração. Fox começou a trabalhar profissionalmente no fim dos anos 1970, mas alcançou projeção internacional como Marty McFly na franquia De Volta para o Futuro, iniciada em 1985. O personagem se tornou um marco da cultura pop e consolidou o ator como um dos principais nomes de Hollywood nos anos 1980.

Mesmo após reduzir o ritmo de trabalho por causa do Parkinson, Fox continuou aparecendo em produções de cinema e televisão. Em 2026, o ator passou a integrar o elenco de Falando a Real, série de comédia do Apple TV ao lado de Harrison Ford, cujo personagem também sofre com a doença — ampliando uma carreira que, décadas depois de seu maior sucesso, segue associada tanto à atuação quanto à defesa da pesquisa sobre a doença.

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