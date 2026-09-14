Em cadeira de rodas, Michael J. Fox recebe prêmio humanitário no Emmy

Michael J. Fox foi homenageado nesta segunda-feira, 14, em Los Angeles, durante a cerimônia do Emmy Awards 2026, com o Bob Hope Humanitarian Award. O reconhecimento destaca o trabalho do ator na defesa de causas relacionadas à doença de Parkinson e as iniciativas da fundação que leva seu nome, responsável por arrecadar mais de 3 bilhões de dólares para pesquisas sobre a enfermidade.

Em um dos momentos mais marcantes da cerimônia, Fox subiu ao palco em uma cadeira de rodas e falou sobre a trajetória construída desde que recebeu o diagnóstico de Parkinson. O ator contou que, inicialmente, preferiu manter a doença em segredo por receio de que a informação prejudicasse sua carreira em ascensão e a relação com os fãs.

“Inicialmente, mantive meu diagnóstico de Parkinson em segredo. Eu temia que afetasse meu trabalho e minha relação com o público. Será que ririam se soubessem que eu estava doente? Mas, então, fiquei impressionado com o apoio que recebi. O apoio de todos vocês. Foi algo que me elevou muito. Me fez sentir que eu poderia continuar fazendo isso, que não tinha perdido o que faço e que ninguém poderia tirar isso de mim. E isso aconteceu porque vocês me apoiaram, e eu sou muito grato por isso”, disse o ator de 65 anos em seu discurso no Emmy Awards 2026.

Sua atuação na The Michael J. Fox Foundation tornou o artista uma das figuras públicas mais conhecidas na mobilização por pesquisas sobre Parkinson. Ao longo dos anos, a organização passou a financiar estudos e iniciativas voltadas à compreensão da doença e na busca por novos tratamentos, ampliando a participação de Fox para além da carreira no cinema e na televisão.

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A homenagem também revisitou a trajetória de um dos atores mais populares de sua geração. Fox começou a trabalhar profissionalmente no fim dos anos 1970, mas alcançou projeção internacional como Marty McFly na franquia De Volta para o Futuro, iniciada em 1985. O personagem se tornou um marco da cultura pop e consolidou o ator como um dos principais nomes de Hollywood nos anos 1980.

Mesmo após reduzir o ritmo de trabalho por causa do Parkinson, Fox continuou aparecendo em produções de cinema e televisão. Em 2026, o ator passou a integrar o elenco de Falando a Real, série de comédia do Apple TV ao lado de Harrison Ford, cujo personagem também sofre com a doença — ampliando uma carreira que, décadas depois de seu maior sucesso, segue associada tanto à atuação quanto à defesa da pesquisa sobre a doença.