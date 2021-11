Em ‘Arcane’, Netflix mira no bilionário mundo dos games on-line

Em um movimento que une o mundo dos games e das séries de TV, a animação Arcane, disponível na Netflix, recria na plataforma o vasto universo do jogo League of Legends (LOL). O game é um fenômeno entre os jovens, com cerca de 115 milhões de usuários em 2021, o que logo de cara já garante um público cativo para a atração. Recentemente, outros jogos do tipo também ganharam adaptações, com destaque para Castlevania e Dota: Dragon’s Blood, ambas da Netflix. A aposta neste rico universo já deu certo: logo após a estreia de Arcane, no sábado, 6, a atração liderou o top 10 da plataforma no Brasil e em outros 37 países.

O enredo fantasioso é digno das saladas mitológicas típicas de videogames. A trama conta a história das irmãs Jinx e Vi, que tentam sobreviver no submundo da miserável Zaun. Na cidade vizinha, rica e próspera, Piltover, uma nova tecnologia, que da às pessoas o controle da energia mágica, pode acabar com o equilíbrio entre o bem e o mal. Enquanto isso, em Zaun, uma nova droga transforma humanos em monstros.

Para além da criação de séries de TV inspiradas em games, a Netflix também está fazendo o caminho contrário, investindo na criação de seus próprios games. No início deste mês, eles lançaram jogos inspirados em suas séries, como Stranger Things, e outros mais simples, caso de quebra-cabeças e jogos de cartas. Os games podem ser acessados por meio do aplicativo da plataforma (por enquanto apenas em dispositivos Android). Trata-se de um mercado difícil de ignorar. Apenas no primeiro semestre de 2021, a indústria de game já havia movimentado cerca 60 bilhões de dólares em todo o mundo.

Segundo o produtor Alex Yee, esse foi um dos motivos que o levou a assinar com a Netflix. “Embora a Riot (produtora de LOL) tenha uma plataforma bastante confiável para seus jogos, a nossa decisão de assinar com a Netflix foi a certeza de que ela poderia fornecer a melhor experiência para todos os fãs do game. Queríamos ter a certeza de que estávamos trabalhando com alguém que, se for possível, já tivesse uma plataforma pronta”, disse a VEJA.

Com gráficos impressionantes e uma estética steampunk, a série transportou para a TV a riqueza visual do game. “É uma evolução bastante natural. As pessoas dedicam muito tempo a um game, às vezes meses ou anos. Então, você acaba se sentindo imerso nesse mundo, como se já fosse íntimo desses personagens”, diz Yee.

O resultado é uma série que deverá agradar até quem nunca jogou o game. “Eu não sabia nada sobre LOL. Li apenas o roteiro e foi o suficiente para eu aceitar fazer parte do projeto”, contou a VEJA atriz britânica Ella Purnell, que dubla a personagem principal Jinx.