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Cultura

Elton John se rende a Gilberto Gil e faz declaração durante Rock in Rio

Cantores se apresentaram no quarto dia do festival

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h06 | Atualizado em 8 set 2026, 12h26
Duas imagens lado a lado mostram Elton John, de óculos escuros e blazer amarelo, abraçando um homem de camisa branca. Na primeira, Elton toca o rosto do homem; na segunda, eles se abraçam calorosamente
Elton John e Gilberto Gil nos bastidores do Rock in Rio (Instagram/Reprodução)
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Principais atrações do quarto dia do Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7, Elton John e Gilberto Gil protagonizaram um encontro emocionante nos bastidores do festival. O cantor britânico não poupou elogios ao conhecer o baiano. “Você é uma lenda e um homem brilhante. Eu me sinto ainda melhor por conhecê-lo. Seja abençoado por toda a sua música maravilhosa”, disse Elton John para Gilberto Gil.

O encontro foi compartilhado pelo brasileiro em uma publicação nas redes sociais. Na legenda do vídeo, agradeceu o carinho: “Que ótimo ver você novamente, Elton John! Que show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gil”.

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