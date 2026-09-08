Elton John se rende a Gilberto Gil e faz declaração durante Rock in Rio

Principais atrações do quarto dia do Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7, Elton John e Gilberto Gil protagonizaram um encontro emocionante nos bastidores do festival. O cantor britânico não poupou elogios ao conhecer o baiano. “Você é uma lenda e um homem brilhante. Eu me sinto ainda melhor por conhecê-lo. Seja abençoado por toda a sua música maravilhosa”, disse Elton John para Gilberto Gil.

O encontro foi compartilhado pelo brasileiro em uma publicação nas redes sociais. Na legenda do vídeo, agradeceu o carinho: “Que ótimo ver você novamente, Elton John! Que show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gil”.

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