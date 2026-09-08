Elton John pede desculpas por ter demorado a voltar e emociona público no Rock in Rio

O último show do primeiro final de semana do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, foi de Elton John. O ícone da música retornou ao Brasil após 9 anos longe do país, para uma breve pausa na aposentadoria, anunciada em 2023 com a turnê Farewell Yellow Brick Road. O talento transpareceu ao longo das mais de duas horas de show, com muito piano e sem autotune algum. Elton encontrou um público que começou desanimado, mas que, ao longo do tempo, se transformou pela genialidade do cantor.

O artista cantou os sucessos como Tiny Dancer, Rocketman e Goodbye Yellow Brick Road com vocais que fazem qualquer artista da nova geração sentir inveja. Em diversos momentos provou o motivo de ser um dos maiores artistas vivos. Entre as canções, levantava rápido para acenar, dar um sorriso e dizer um “Obrigado”.

Elton usou um blazer amarelo, camisa azul e o clássico óculos brilhante. A banda que o acompanhava vestiu as mesmas cores. Com as cores do Brasil, agradeceu pela espera para ter um ‘adeus’. “Eu queria ter vindo ao Brasil na minha turnê, mas não viemos com a tour por conta da Covid-19. Eu me senti muito mal, porque o Brasil é um dos melhores países para mim, música e os meus fãs”, disse grato pelo show.

Em uma das músicas, Sad Songs (Say So Much), o cantor pediu para que o público batesse palmas no ritmo, e, claro, todos fizeram o que o ícone mandou. “Quando me chamaram para vir ao Rock in Rio falei: ‘Sim’. Por conta do amor e felicidade que vocês me deram ao longo dos anos. Obrigado Brasil por ser uma parte tão importante da minha vida”.

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No meio do espetáculo, dedicou à Marilyn Monroe, que completaria 100 anos em 2026, Candle In The Wind, que abre com um adeus à Norma Jeane, nome de batismo da atriz, e foi escrita 11 anos após a morte de Marilyn. Assim como outras músicas, o público ficou sem ver John cantar, apenas vídeos da artista apareceram no telão.

O único ponto negativo da apresentação foi, justamente, o uso exagerado de visuais no telão gigantesco do Rock in Rio. Em sucessos como Tiny Dancer, o público não viu Elton em nenhum momento, apenas imagens pré-gravadas. Em outro momento, utilizou imagens do filme Rocketman, sua cinebiografia, para estampar o palco. Quem foi para assistir ao cantor ao vivo, passou mais tempo olhando para imagens aleatórias.

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Entretanto, mais para o final, recompensou todo o sofrimento de não vê-lo com imagens relacionadas ao Brasil. Em Crocodile Rock, colocou passistas, bandeira, blusas com temática brasileira e fãs escolhidos para estampar o vídeo com muito samba no pé.

A penúltima música foi escolhida por ser famosa no Brasil, mas não em outros países. Skyline Pigeon fez as mais de 100 mil pessoas presentes, ecoarem o refrão ‘Fly Away’. Com Your Song, Elton John encerrou o que, muito provavelmente, foi sua última apresentação no Brasil. “Eu queria muito cantar essa música. Mando amor para as pessoas do Brasil e a esse país. Eu te amo muito”, disse antes de começar.

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