Elton John não está só: os outros artistas do Rock in Rio que se despedem dos palcos

Não só Elton John se despede dos palcos brasileiros nesta edição do Rock in Rio. Para além do inglês de 79 anos que comanda o Palco Mundo na noite de segunda-feira, 7, duas atrações nacionais estão em turnê de despedida, ou encerraram uma itinerância derradeira recentemente. Saiba quem:

Sepultura

No mesmo ano em que Elton John encerrou oficialmente a turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road (2023), o Sepultura anunciou que seguiria pelo mesmo caminho e encerraria atividades após uma última turnê triunfal. A parada derradeira acontece na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, no dia 7 de novembro. Antes disso, os membros da banda se apresentam às 16:40 deste sábado, 5, no Palco Mundo. Após o fim das datas, o som captado ao longo dos shows será transformado em um álbum ao vivo de 40 faixas, em honra aos 40 anos de existência da trupe e às 40 cidades que receberam os shows da Celebrating Life Through Death Tour.

Gilberto Gil

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O ícone da MPB viajou pelo Brasil com a turnê de despedida Tempo Rei entre 2025 e 2026 e se apresentou perante mais de 470 000 pessoas. De agora em diante, as chances de vê-lo nos palcos são excepcionais como esta, que honra seu histórico com o festival: ele esteve presente na primeira edição do evento, em 1985, e voltou a integrá-lo em outras três ocasiões antes desta. Mais de quatro décadas depois da estreia, Gil promete emocionar o público e demonstrar seu vigor aos 84 anos, entoando clássicos como Andar com Fé, Drão e Toda Menina Baiana. O show ocorre às 20h30 de segunda-feira, 7, no Palco Mundo — instantes antes de Elton John.

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