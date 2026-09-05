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Cultura

Elton John não está só: os outros artistas do Rock in Rio que se despedem dos palcos

Ícone inglês não é o único veterano da música que promete se aposentar dos shows no futuro próximo

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 11h00
Elton John, com óculos de sol roxos e blazer azul, canta em um palco, braços abertos e microfone na mão esquerda. Um músico com boné e violão aparece desfocado ao fundo
Elton John (Kevin Kane/Getty Images)
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Não só Elton John se despede dos palcos brasileiros nesta edição do Rock in Rio. Para além do inglês de 79 anos que comanda o Palco Mundo na noite de segunda-feira, 7, duas atrações nacionais estão em turnê de despedida, ou encerraram uma itinerância derradeira recentemente. Saiba quem:

Sepultura

No mesmo ano em que Elton John encerrou oficialmente a turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road (2023), o Sepultura anunciou que seguiria pelo mesmo caminho e encerraria atividades após uma última turnê triunfal. A parada derradeira acontece na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, no dia 7 de novembro. Antes disso, os membros da banda se apresentam às 16:40 deste sábado, 5, no Palco Mundo. Após o fim das datas, o som captado ao longo dos shows será transformado em um álbum ao vivo de 40 faixas, em honra aos 40 anos de existência da trupe e às 40 cidades que receberam os shows da Celebrating Life Through Death Tour

Gilberto Gil

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O ícone da MPB viajou pelo Brasil com a turnê de despedida Tempo Rei entre 2025 e 2026 e se apresentou perante mais de 470 000 pessoas. De agora em diante, as chances de vê-lo nos palcos são excepcionais como esta, que honra seu histórico com o festival: ele esteve presente na primeira edição do evento, em 1985, e voltou a integrá-lo em outras três ocasiões antes desta. Mais de quatro décadas depois da estreia, Gil promete emocionar o público e demonstrar seu vigor aos 84 anos, entoando clássicos como Andar com Fé, Drão e Toda Menina Baiana. O show ocorre às 20h30 de segunda-feira, 7, no Palco Mundo — instantes antes de Elton John.

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