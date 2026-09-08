Elton John manda recado ao Brasil após show no Rock in Rio
Cantor britânico se apresentou nesta segunda-feira, 7
Após a apresentação histórica no Rock in Rio, na noite de segunda-feira, 7, Elton John foi às redes sociais agradecer pela recepção e voltou a lamentar não ter conseguido trazer ao país sua turnê de despedida, Farewell Yellow Brick Road, por causa da pandemia da Covid-19.
“Brasil, a noite de ontem foi simplesmente incrível”, escreveu o artista, que se apresentou para mais de 100 mil pessoas na Cidade do Rock. Aos 79 anos, Elton fez uma pausa na aposentadoria e afirmou que não pensou duas vezes ao receber o convite para o festival.
“Eu disse que sim porque queria agradecer mais uma vez por todo o amor que você me demonstrou ao longo da minha carreira e agradecer a este lindo país e às pessoas lindas que vivem nele. Obrigado, Brasil, por fazer parte de forma tão importante da minha vida. Amo vocês”, declarou. A apresentação marcou o retorno do astro ao país após 11 anos e ainda teve clássicos como Tiny Dancer, Rocket Man e Your Song.
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