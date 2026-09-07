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Cultura

Elton John lançou seu clipe mais desinibido aos 78 anos

Ícone LGBT+ se apresenta no Rock in Rio nesta segunda, 7, um ano após divulgar a faixa de empoderamento 'Swing for the Fences'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 15h00 | Atualizado em 7 set 2026, 15h12
Brandi Carlile, com cabelo loiro curto e terno preto, segura uma guitarra marrom e aponta para Elton John, que usa óculos redondos roxos, terno preto estampado e faz um gesto de rock com a mão, ambos sorrindo e cantando em um fundo branco
PARCERIA - Brandi e Elton: eles dividem vocais e composições em disco recente (Peggy Sirota/Divulgação)
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Elton John lançou seu clipe mais desinibido aos 78 anos Priorizar nos meus resultados Google

Ícone da música e da comunidade LGBT+, Elton John se apresenta no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, aos 79 anos de idade, sob a promessa de que se aposentará dos palcos definitivamente a qualquer momento. A finitude da carreira como showman, contudo, não o impede de se manter antenado e ousado, como mostra o disco Who Believes in Angels?, produzido por ele ao lado da cantora lésbica Brandi Carlile, 45, e lançado em 2025.

Dentre as 10 faixas, ganha destaque a animada Swing for the Fences, que clama ao ouvinte que se arrisque e deixe a repressão de lado. Apoiada em múltiplas metáforas, ela não faz menção direta à atração homossexual ou a outras vertentes da comunidade, mas o clipe não deixa o tema à imaginação.

Dirigido pelo franco-canadense Xavier Dólan, célebre pelos dramas gays Eu Matei Minha Mãe (2009) e Matthias e Maxime (2019), o vídeo mostra um jovem adulto dançando seminu em seu quarto enquanto anseia pelo carinho de um vizinho que limpa neve do outro lado da rua. Nos instantes finais da música, o galã bate à porta e corresponde ao interesse do jovem fisicamente.

Swing for the Fences é sóbre gays”, disse o cantor à Billboard, “estamos deixando muito claro quem somos”.

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Brandi, por sua vez, pontuou que um vídeo do tipo teria sido “inimaginável” para Elton nos anos 1950, assim como para ela nos anos 1990, quando cresceu. “Lembro que o primeiro beijo gay que vi na TV foi em Roseanne, em 1994, e o canal deixou vários alertas. Isso era impensável para a televisão, e por isso quis fazer um vídeo assim para a música”.

No passado, Elton havia abordado o homoerotismo de formas mais sutis, como no clipe de Elton’s Song e no de I’m Still Standing.

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