Elton John lançou seu clipe mais desinibido aos 78 anos
Ícone LGBT+ se apresenta no Rock in Rio nesta segunda, 7, um ano após divulgar a faixa de empoderamento 'Swing for the Fences'
Ícone da música e da comunidade LGBT+, Elton John se apresenta no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, aos 79 anos de idade, sob a promessa de que se aposentará dos palcos definitivamente a qualquer momento. A finitude da carreira como showman, contudo, não o impede de se manter antenado e ousado, como mostra o disco Who Believes in Angels?, produzido por ele ao lado da cantora lésbica Brandi Carlile, 45, e lançado em 2025.
Dentre as 10 faixas, ganha destaque a animada Swing for the Fences, que clama ao ouvinte que se arrisque e deixe a repressão de lado. Apoiada em múltiplas metáforas, ela não faz menção direta à atração homossexual ou a outras vertentes da comunidade, mas o clipe não deixa o tema à imaginação.
Dirigido pelo franco-canadense Xavier Dólan, célebre pelos dramas gays Eu Matei Minha Mãe (2009) e Matthias e Maxime (2019), o vídeo mostra um jovem adulto dançando seminu em seu quarto enquanto anseia pelo carinho de um vizinho que limpa neve do outro lado da rua. Nos instantes finais da música, o galã bate à porta e corresponde ao interesse do jovem fisicamente.
“Swing for the Fences é sóbre gays”, disse o cantor à Billboard, “estamos deixando muito claro quem somos”.
Brandi, por sua vez, pontuou que um vídeo do tipo teria sido “inimaginável” para Elton nos anos 1950, assim como para ela nos anos 1990, quando cresceu. “Lembro que o primeiro beijo gay que vi na TV foi em Roseanne, em 1994, e o canal deixou vários alertas. Isso era impensável para a televisão, e por isso quis fazer um vídeo assim para a música”.
No passado, Elton havia abordado o homoerotismo de formas mais sutis, como no clipe de Elton’s Song e no de I’m Still Standing.
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