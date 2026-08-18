Elton John, Foo Fighters e mais: confira os horários dos shows do Rock In Rio 2026
Evento acontece entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro
Previsto para acontecer nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, o Rock In Rio divulgou oficialmente, nesta segunda-feira, 17, os horários de cada atração do evento deste ano. Entre os principais destaques do festival, estão nomes como Elton John, Foo Fighters, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Maroon 5, Demi Lovato e outros. Este ano também contará com uma novidade: no dia 11 acontecerá a estreia do gênero K-Pop no evento, representado por Stray Kids, HWASA e NEXZ. Confira os horários das atrações dos palcos principais.
Dia 4
Palco Mundo
16h40 – Nova Twins
19h00 – The Hives
21h20 – Rise Against
00h05 – Foo Fighters
Palco Sunset
15h30 – Di Ferrero
17h50 – Detonautas convida Biquíni
20h10 – Hot Milk
22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
Palco New Dance Order
21h05 – Cat Dealers
22h30 – ATKO
00h – Giu x Carola
01h30 – Steve Angello
Dia 5
Palco Mundo
16h40 – Sepultura
19h – MGK
21h20 – Bring Me The Horizon
00h05 – Avenged Sevenfold
Palco Sunset
15h30 – Malvada convida Day Limns
17h50 – Black Pantera convida Nervosa
20h10 – Poppy
22h50 – Bad Omens
Palco New Dance Order
21h05 – Victor Lou
22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
00h – Volkoder
01h30 – James Hype
Dia 6
Palco Mundo
16h40 – Barão Vermelho – Encontro formação
19h – Nelly
21h20 – Black Eyed Peas
00h05 – Calvin Harris
Palco Sunset
15h30 – Calema
17h50 – Baiana System
20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
22h45 – Ne-Yo
Palco New Dance Order
21h05 – Sofi Tukker
22h30 – Liu
00h – Casa Bonita | Brisotti & Viot
01h40 – Meduza3
Dia 7
Palco Mundo
16h40 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal
19h – Jon Batiste
21h20 – Gilberto Gil
00h05 – Elton John
Palco Sunset
15h30 – Vanessa da Mata convida Rubel
17h50 – Roupa Nova convida Guilherme
20h10 – Péricles canta Motown
22h45 – Laufey
Palco New Dance Order
21h05 – Max Styler
22h30 – Leo Janeiro & Simo not Simon
00h – Aline Rocha
01h30 – Fat Boy Slim
Dia 11
Palco Mundo
16h40 – Nexz
19h – HWASA
21h20 – Alok – Keep Art Human
00h05 – Stray Kids
Palco Sunset
15h30 – Jota.Pê convida Luedji, Luna e Zaynara
17h50 – Os Garotin convidam Duquesa
20h10 – PJ Morton
22h45 – Jamiroquai
Palco New Dance Order
21h05 – Anna
22h – Departamento
00h – Omiki
01h – Neelix & Vegas
Dia 12
Palco Mundo
16h40 – Pedro Sampaio
19h – J Balvin
21h20 – Demi Lovato
00h05 – Maroon 5
Palco Sunset
15h30 – Criolo, Amaro & Dino
17h50 – Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
20h10 – João Gomes & Orquestra Brasileira
22h45 – Mumford & Sons
Palco New Dance Order
21h05 – Bhaskar
22h – Adam Sellouk
23h – Gabe
00h – Alok & Family – Ekanta & Swarup
01h30 – Alok – Rave the World
Dia 13
Palco Mundo
17h – Ivete Sangalo
19h10 – Lola Young
21h35 – Halsey
00h05 – Twenty One Pilots
Palco Sunset
15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane
18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
20h20 – Marina Sena convida Céu
22h55 – Zara Larsson
Palco New Dance Order
21h05 – Dawn Patrol
22h30 – Illusionize
00h – Roddy Lima
01h30 – John Summit
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