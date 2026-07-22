Elon Musk promete fazer filme da Odisseia mais ‘fiel à história’ com inteligência artificial

O magnata Elon Musk utilizou a própria rede X, antigo Twitter, para prometer ao público que a ferramenta de inteligência artificial generativa que possui, o Grok Imagine, será utilizada para criar uma versão cinematográfica de A Odisseia mais “fiel à história” da Grécia antiga do que o blockbuster de Christopher Nolan, atualmente em cartaz ao redor do mundo.

Segundo o empresário, o longa-metragem também “honrará a arte de Homero” e estará pronto até o final de 2026. O anúncio foi feito depois que Musk esbarrou na publicação de um entusiasta do Grok, que utilizou a ferramenta para dar vida a algumas cenas da jornada de Odisseu rumo a Ítaca. O vídeo do usuário “Heavy Pulp” emula a qualidade estética de obras do século passado como Ulysses (1954) e a minissérie italiana A Odisseia (1968).

A promessa de Musk é, claro, acompanhada de uma ressalva: A Odisseia é uma história fictícia passada em tempos dos quais nenhum registro sobrou, descrita de forma poética e nada objetiva no poema de Homero. Além disso, é populada por criaturas obviamente fantasiosas: deuses gregos, um ciclopes e uma bruxa capaz de transformar homens em porcos, entre outros.

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Apesar disso, o filme de Christopher Nolan se tornou alvo de críticos que consideram a escolha de atores como a queniana-mexicana Lupita Nyong’o e o homem trans Elliot Page avessa a supostos ideais raciais gregos. Em março, Musk escreveu que o cineasta britânico e caucasiano é “um racista anti-brancos”.

Mesmo assim, A Odisseia é um sucesso ao redor do mundo e já arrecadou mais de 282 milhões de dólares, rumo a uma bilheteria bilionária.

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