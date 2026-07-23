Elon Musk anuncia sua versão de ‘A Odisseia’ com IA: ‘historicamente correto’

O bilionário Elon Musk anunciou que sua Inteligência Artificial, o Grok Imagine, irá produzir um filme em longa-metragem “historicamente correto” de “A Odisseia”, clássico do poeta grego Homero. A declaração foi dada na última terça-feira, 21, quando o proprietário da rede social X reagiu a um vídeo produzido por um internauta através da IA, mostrando uma versão alternativa do épico.

“Antes que este ano termine, o Grok Imagine criará um filme de longa-metragem de A Odisseia que é historicamente preciso e fiel à arte de Homero”, disse Musk. Os comentários ocorrem em meio ao lançamento da adaptação de Christopher Nolan de “A Odisseia“, que já superou 250 milhões de dólares em bilheteria.

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