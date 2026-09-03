Elliot Page desabafa sobre falta de ofertas após ‘A Odisseia’

O ator Elliot Page, 39, desabafou sobre não ter recebido nenhuma oferta de trabalho desde sua participação em A Odisseia, de Christopher Nolan. Em entrevista ao jornalista Kevin McCarthy na última terça-feira, 1º, Elliot disse que tem achado “um pouco complicado” conseguir papéis desde que fez a transição.

“Eu era visto de uma determinada maneira antes, e agora é diferente, então talvez exista algo em procurar pessoas e tentar criar projetos dessa forma”, disse o ator, que representou o soldado Sinon no épico de Nolan. “Mas é um pouco difícil para mim conseguir papéis agora, por razões óbvias”, completou.

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