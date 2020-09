Ellen DeGeneres retoma programa e se desculpa por ‘ambiente tóxico’

A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres retomou as gravações de seu talk-show nesta segunda-feira, 18, e não tardou a se retratar sobre as denúncias de má conduta e assédio moral no ambiente de trabalho. Em um monólogo, disse ter descoberto “coisas que nunca deveriam ter acontecido” e que “leva o assunto muito a sério”.

“Gostaria de dizer que sinto muito para todas as pessoas que foram afetadas. Eu sei que estou em uma posição de privilégio e poder, e com isso também vem muita responsabilidade”, disse a apresentadora. “E eu assumo a responsabilidade pelo que acontece no meu programa.”

As denúncias contra um suposto ambiente de trabalho tóxico ocorreram em julho e foram reportadas pelos sites BuzzFeed e Variety. De acordo com relatos de dez ex-funcionários e um atuante no programa The Ellen DeGeneres Show, houve episódios de racismo, medo e intimidação nos bastidores, além de redução de salários e assédio moral durante a transição para o trabalho remoto, causada pela pandemia. Mais de 20 novas acusações surgiram desde as denúncias iniciais, o que levou a uma investigação interna conduzida pela Warner Media, a empresa responsável pelo talk-show, e à demissão dos três principais produtores executivos: Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman.

No episódio de retorno, Ellen, conhecida como a “apresentadora gentil”, também se retratou quanto a denúncias de que não seria tão gentil assim por de trás das câmeras. “A verdade é que sou a pessoa que você vê na televisão, e também um monte de outras coisas”, disse em seu monólogo. “Às vezes eu fico triste, brava, ansiosa, frustrada, impaciente. E estou trabalhando em tudo isso.”

A apresentadora ainda acrescentou: “Minha intenção é sempre ser a melhor pessoa que posso ser, e se eu decepcionei alguém, se machuquei os sentimentos de alguém, eu sinto muito por isso. Se isso aconteceu, eu também estou decepcionada comigo mesma e machuquei meus próprios sentimentos.”

De acordo com o site americano Deadline, Ellen foi aplaudida pela equipe de produção quando o programa terminou. “Nós fizemos as mudanças necessárias e hoje iniciamos um novo capítulo”, afirmou a apresentadora. O The Ellen DeGeneres Show agora caminha em sua 18ª temporada e está no ar desde 2003.