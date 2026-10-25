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Cultura

Ellen DeGeneres cogita voltar à televisão após deixar os Estados Unidos

Apresentadora se mudou para a Inglaterra em 2024

Por Giovanna Fraguito 25 out 2026, 17h00
Ellen DeGeneres
Ellen DeGeneres (Steve Granitz / Colaborador/Getty Images)
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Ellen DeGeneres cogita voltar à televisão após deixar os Estados Unidos Priorize VEJA no Google

Quatro anos depois de encerrar seu programa de entrevistas em meio a uma série de polêmicas, Ellen DeGeneres, 68, considera voltar à televisão. A apresentadora, que deixou os Estados Unidos em 2024 para viver no interior da Inglaterra com a mulher, Portia de Rossi, 53, revelou que sente falta das câmeras e dos bastidores da profissão. “Não tenho muita coisa acontecendo no momento e sinto muita falta de estar na televisão. Sinto falta de muitas coisas, de rir com os roteiristas e com a plateia. Penso em fazer alguma coisa por aqui”, afirmou durante participação no programa britânico The Graham Norton Show, na última sexta-feira, 16.

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Ellen também brincou com a variedade de atrações exibidas no Reino Unido. “Acho que é bem fácil entrar para a televisão aqui. Vocês têm programas sobre cerâmica, sobre costura e até um programa sobre pessoas assistindo à televisão”, disse. A declaração marca uma mudança de postura da comediante, que, durante sua turnê de stand-up em 2024, havia anunciado que aquela seria a última.

A apresentadora comandou The Ellen DeGeneres Show durante dezenove temporadas, entre 2003 e 2022. Dois anos antes do encerramento, o programa se tornou alvo de denúncias de ex-funcionários sobre um ambiente de trabalho marcado por intimidação, racismo e assédio. Uma investigação interna resultou no afastamento de três produtores, e Ellen pediu desculpas à equipe, embora tenha negado que as acusações motivaram o fim da atração. Desde então, manteve uma rotina mais reservada na Inglaterra. 

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