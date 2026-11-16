A participação de pessoas condenadas por crimes de grande repercussão em produções audiovisuais costuma levantar discussões sobre remuneração e exploração de suas histórias. No caso de Elize Matsunaga, porém, a entrevista concedida à Netflix para a série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, lançada em 2021, não envolveu pagamento. A informação foi confirmada por Thaís Nunes, idealizadora do projeto, em entrevistas divulgadas naquele ano. “A entrevista com Elize Matsunaga não foi paga”, declarou Nunes.

Até conseguir conversar com a detenta, o produtor Gustavo Melo passou 18 meses em negociação, em um processo que, segundo a jornalista, foi marcado pela construção de uma relação de confiança. A conversa também representou a primeira vez em que Elize falou publicamente à imprensa sobre o caso. “O documentário aconteceu pela relação de confiança que se estabeleceu entre mim e ela e, depois, entre ela e toda a equipe”, acrescentou.

O envolvimento de Elize foi extenso: segundo a Netflix, foram 21 horas de entrevistas com ela, além de depoimentos de mais de vinte pessoas, entre jornalistas, amigos do casal, familiares, advogados e especialistas criminais. Nenhum dos participantes recebeu dinheiro para integrar a produção.

Condenada em 2012 pelo assassinato e esquartejamento do empresário Marcos Matsunaga, então presidente da fabricante de alimentos Yoki, ela voltou ao centro das atenções com Tremembé, série do Prime Video que dramatiza histórias de detentos que passaram pela penitenciária conhecida como a “prisão dos famosos”.

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O interesse renovado pelo caso acompanha a onda de produções sobre crimes reais, que resgatam histórias de grande repercussão e transformam seus protagonistas em personagens de documentários, séries e dramatizações, levando para o entretenimento casos que antes ocupavam as páginas policiais.

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