Elisa Lucinda sobre Juliano Cazarré: ‘Ele mente, ele sabe que mente’
Aos 68 anos, atriz e poetisa é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Recentemente, Juliano Cazarré defendeu a criação de um curso para resgatar a “autoestima” dos homens, que estariam se perdendo diante dos avanços femininos na sociedade. Pois é. Além disso, ele falou em entrevista à TV Globo, que homens morrem mais vítimas de mulheres do que o contrário. Um erro absurdo, que não foi contestado à época. Muitos se indignaram com isso. Uma delas é Elisa Lucinda, 68 anos, que integra o elenco da novela Coração Acelerado, na qual interpreta Zuleica (ou Zuzu), uma cantora independente e defensora da liberdade feminina. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ela fala o que pensa das atitudes de Juliano Cazarré, entre outros temas.
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“É triste, tem uma frase do Antônio Calado, grande pensador: ‘Quando você tiver questões éticas, tem que fazer a segunda pergunta. Dilemas éticos, você pergunta: Eu guardando essa informação, a quem estou servindo? Se divulgo essa informação, a quem estou servindo?’. Se eu sei que está havendo feminicídio de forma alarmante, por que vou falar o contrário? Quando o Cazarré faz uma coisa dessa, sabendo que não é desinformado, além de ferir todo o conselho ético, presta um desserviço à população que o segue. Ele mente, ele sabe que mente. E o pior: fortalece o agressor”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.