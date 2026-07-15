Elisa Lucinda recorda briga com padre Fabio de Melo: ‘Ele não gostou’
Aos 68 anos, atriz e poetisa é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), Elisa Lucinda, 68 anos, recorda a briga pública com padre Fabio de Melo, quando disse não acreditar em seu celibato:
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“Perguntei do celibato do padre Fábio de Melo. Aquilo me causou um nó de discussão nas redes. Disse: ‘Eu não acredito nesse celibato’. Gente, acho que a maconha que eu fumei estava tão boa, que achei que ele ia concordar comigo. Ele não gostou. A internet pirou e minha secretária falou: ‘Você é louca mesmo’. E aquilo foi sincero como uma criança fala, sabe? Depois até liguei para ele. Acho um grande equívoco… Poxa, o que tem a ver o desejo de fazer bem à humanidade, de levar as palavras de Jesus de maneira verdadeiramente cristã, vale dizer, e ser homossexual ou ser heterossexual, tem uma vida ativa sexual? Há muita distorção, por exemplo, por que existe coroinha? Quem teve a ideia de pegar meninos (para auxiliarem as missas)? Eu era criança e meu pai falava: ‘Não quero saber de filho meu como coroinha’. Meu pai falava com uma força, e eu não entendia.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.