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Cultura

Eliminação do Brasil na Copa rende marca negativa para a Globo no Ibope

Seleção caiu nas oitavas de final para a Noruega de Haaland

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 09h53 | Atualizado em 6 jul 2026, 10h22
Jogadores de futebol brasileiros em campo. Um jogador de camisa amarela e calção azul caminha à esquerda. No centro, dois jogadores de camisa amarela e calção azul estão sentados no gramado. Outro jogador de camisa amarela e calção azul caminha à direita.
O lamento depois da derrota para a Noruega: não há soluções mágicas emocionais (Hakan Akgun / Anadolu/AFP)
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Eliminação do Brasil na Copa rende marca negativa para a Globo no Ibope Priorize VEJA no Google

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo, 5, rendeu à Globo a pior audiência entre as partidas da seleção brasileira nesta edição do torneio.

De acordo com dados prévios do Ibope, a derrota contra a Noruega teve média de 30 pontos na grande São Paulo, com pico de 32. Foi o melhor número em sete anos para um domingo, mas ficou abaixo dos jogos anteriores da canarinha nos Estados Unidos.

Até então, a marca mais baixa era a estreia contra Marrocos, com média de 31 pontos. Na outra ponta, a vitória de 3 a 0 sobre a Escócia, que selou a classificação para o mata-mata, foi o melhor desempenho no canal, com média de 37 e pico de 38 na capital paulista.

No SBT, a eliminação da seleção marcou 10 pontos, com pico de 12 na prévia do Ibope. Com narração de Galvão Bueno, o canal se manteve acima dos 11 pontos em todas as partidas da seleção até então — o que também coloca a derrota para a Noruega na lanterna do ranking. A emissora, no entanto, tem visto os números subirem no consolidado.

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Fora da televisão, a CazéTV teve 18,5 milhões de dispositivos conectados em seu canal do YouTube no pico da transmissão de Brasil X Noruega. O número ficou abaixo do recorde de 21 milhões conquistado na partida eliminatória contra o Japão, mas acima do desempenho registrado nos jogos da fase de grupos da seleção.

A disputa pela audiência da Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tem direito de transmissão, assim como Sportv e N Sports, que exibem o torneio na tv por assinatura.

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Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e 32 delas são divididas com o SBT, que desembolsou 25 milhões de reais pelos direitos. Em meio à competição, os canais tem se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucam o delay do canal digital alardeando que a tv aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exalta o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

Quando o assunto é alcance, a TV aberta segue na liderança: na fase de grupos da competição, ao menos 88% do público passou pelas transmissões de Globo e SBT. Com a TV aberta, o SporTV e a plataforma on-line GE TV, o grupo Globo aparece em uma posição dominante, com 28% acompanhando as partidas de maneira exclusiva pelos canais da empresa. A posição, no entanto, já não é tão confortável quanto no passado, já que agora divide espaço e perde parte da audiência para o SBT e a CazéTV, que vem conquistando cada vez mais público no meio digital.

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