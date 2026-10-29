Eliana comenta resultado das eleições na TV Globo e gera críticas: ‘Povo unido’

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Eliana celebrou a reeleição de Lula no programa Saia Justa do GNT, destacando a mobilização coletiva de jovens e idosos nas urnas e a notável queda na abstenção eleitoral. Ela enfatizou a importância de um “novo ciclo” para o Brasil, após ter abordado previamente em suas redes temas como diversidade e direitos.

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Eliana comemorou a reeleição de Lula (PT) durante o Saia Justa, exibido na noite de quarta-feira, 28, no GNT. Ao comentar o resultado das eleições presidenciais, a apresentadora destacou a mobilização de diferentes gerações, especialmente dos jovens e idosos que compareceram às urnas, mesmo nos casos em que o voto não é obrigatório. Ela também chamou a atenção para a redução da abstenção.

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“A gente começa esse ‘Saia Justa’ com as emoções de um novo ciclo. O Brasil fechou no domingo seu processo eleitoral e fez isso com a beleza e a força da coletividade. Nós mostramos para o mundo imagens que vão ficar para a história. O povo unido, jovens se manifestando com alegria, os idosos saindo de casa para votar. Agora, abrimos juntos uma nova etapa”, disse em um trecho. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abstenção caiu de 21,08% no primeiro turno para 19,22% no segundo, o menor índice registrado nessa etapa das eleições presidenciais nos últimos vinte anos. Cerca de 3 milhões de eleitores a mais compareceram às urnas.

A manifestação de Eliana acontece dias depois de a apresentadora publicar um vídeo nas redes sociais sobre respeito, diversidade e valores pessoais, durante o segundo turno. Sem mencionar os candidatos, ela abordou questões como direitos das mulheres, combate à homofobia e respeito aos trabalhadores. “Por isso, hoje, na hora de votar, não esquece quem você é”, declarou na ocasião.

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