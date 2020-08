Elenco de ‘West Wing’ se reúne em especial com participação de Obama

O elenco da série The West Wing se reunirá depois de 14 anos da exibição do último episódio para incentivar que a população americana vá às urnas nas eleições presidenciais de novembro. Segundo a Variety, o especial A West Wing Special to Benefit When We All Vote chegará ao HBO Max nos próximos meses. O objetivo é conscientizar sobre a importância do voto e divulgar a When We All Vote, uma organização sem fins lucrativos criada para aumentar a participação popular nas eleições e dirigida pela ex-primeira-dama Michelle Obama.

A produção contará com uma reprodução teatral, gravada no Teatro Orpheum, em Los Angeles, do episódio Hartsfield’s Landing, originalmente exibido na terceira temporada da série. Os atores Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Martin Sheen reprisarão seus papeis originais no episódio, que será gravado seguindo as medidas de segurança exigidas pela pandemia de covid-19. Além dos atores veteranos, o programa exibirá participações especiais, entra elas uma mensagem do ex-presidente Barack Obama.

“Com o West Wing Special to Benefit When We All Vote, estamos animados em revisitar essa série lendária e oferecer aos fãs apaixonados algo substancial, significativo e inesquecível, além de promover uma mensagem importante para o nosso time”, declarou Sarah Aubrey, cabeça por trás dos dos conteúdos originais da HBO Max.

Exibida no Brasil com o subtítulo Nos Bastidores do Poder pelos canais Warner Channel, GNT e SBT, The West Wing foi ao ar originalmente na emissora americana NBC, entre 1999 e 2006. A série fez sucesso com um enredo que acompanha o jogo político da Casa Branca através do presidente fictício Josiah Barlet, interpretado por Martin Sheen, e seus assessores, e chegou a ganhar 27 Emmys, além de duas estatuetas do cobiçado Globo de Ouro. Em 2018, questionado sobre um possível reboot em um painel da NBC, o criador Lawrence O’Donnell descartou a ideia, justificando que seria impossível escrever a história atualmente. Já o ator Bradley Waterfod foi mais duro, e alfinetou o atual governo americano ao dizer que a série soaria falsa por mostrar republicanos que pensam.