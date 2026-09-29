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Cultura

Elenco de ‘The Chosen’ grava episódio final da 7ª e última temporada

A sexta temporada chega em novembro ao Prime Video, e o diretor Dallas Jenkins se emocionou: “Foi Deus que deu vida a esse projeto através de mim”

Por Ana Rita Fernandes 29 set 2026, 13h00
COADJUVANTES - O Messias e seus discípulos: trama sobre a Bíblia é vista por 390 milhões de espectadores
COADJUVANTES - O Messias e seus discípulos: trama sobre a Bíblia é vista por 390 milhões de espectadores (./Divulgação)
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Elenco de ‘The Chosen’ grava episódio final da 7ª e última temporada Priorize VEJA no Google

A série The Chosen, que acompanha a vida de Jesus Cristo e já soma cinco temporadas, encerrou as gravações na última semana, no Texas, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo diretor Dallas Jenkins. A sexta temporada chega em breve ao Prime Video, em 15 de novembro, e mostrará a crucificação de Jesus. Já a sétima e última temporada será centrada na ressurreição e tem estreia prevista para 2028.

“Quando estávamos no nosso primeiro dia de gravação no set, não imaginávamos que ninguém fosse assistir”, disse Jenkins. Segundo o diretor, a produção começou com um pequeno grupo de artistas tentando fazer o projeto dar certo. Anos depois, a equipe cresceu, assim como a estrutura disponível para as filmagens e o público da série, que hoje reúne centenas de milhões de espectadores ao redor do mundo, acrescentou.

Ao falar sobre o desenvolvimento da série e sua própria relação com a religião, Jenkins afirmou perceber que The Chosen também transformou sua maneira de enxergar a fé. Para ele, a produção ajudou a reforçar, entre quem trabalha na série e quem a acompanha, a ideia de que “Jesus quer ter uma relação pessoal próxima conosco”.

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Em um vídeo publicado durante a festa de encerramento das gravações, o diretor não escondeu a emoção com o fim dessa etapa e se disse grato por tudo o que a série proporcionou ao longo dos anos. “Foi Deus que deu vida a esse projeto através de mim”, afirmou Jenkins.

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