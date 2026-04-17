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Cultura

Elenco de ‘The Boys’ promete final apoteótico: ‘Tudo pode acontecer’

Em entrevista a VEJA, atores dão dicas do que esperar do encerramento da trama

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 abr 2026, 10h42 | Atualizado em 6 out 2026, 17h26
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Elenco de ‘The Boys’ promete final apoteótico: ‘Tudo pode acontecer’ Priorize VEJA no Google

A 5ª temporada de The Boys chegou ao Prime Video na última semana, prometendo um final intenso para a trama de Erick Kripke. Com episódios semanais, a história protagonizada por heróis malignos virou alerta para o avanço do autoritarismo no mundo, com comparações inevitáveis com Donald Trump e a política atual dos Estados Unidos. “O mundo tem ficado cada vez mais louco, então é natural que The Boys também fique”, atestou o criador a VEJA.

Em entrevista durante passagem pelo Brasil, para a CCXP, Kripke e o elenco da série deram detalhes sobre a fase final da trama e a jornada de personagens queridos do público na luta contra a malvada Vought. “Tudo pode acontecer”, conta Erian Moriarty, a Starlight. “É como um Armagedom”, revelou Laz Alonso, o Leitinho, prometendo um final apoteótico. Confira a conversa completa no vídeo no início da matéria.

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