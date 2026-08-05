Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Cultura

Elenco de ‘Ted Lasso’ detalha as reviravoltas da 4ª temporada

Série de sucesso do Apple TV estreou sua nova leva de episódios nesta quarta, 5; Jason Sudeikis conversou com VEJA em Los Angeles

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 18h01 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h16
Continua após publicidade
Elenco de ‘Ted Lasso’ detalha as reviravoltas da 4ª temporada Priorizar nos meus resultados Google

Em Los Angeles a convite do Apple TV, VEJA conversou com os atores Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Tanya Reynolds, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Jude Mack, Faye Marsay e Abbie Hern, astros do elenco da série Ted Lasso, um dos maiores fenômenos da plataforma de streaming da Apple. Após o encerramento de uma era na terceira temporada, quando Ted retornou para o Kansas para ficar perto do filho, o treinador agora inicia um novo capítulo na nova leva de episódios ao aceitar a proposta de Rebecca para retornar a Richmond para treinar um time de futebol feminino do clube.

Confira a entrevista na íntegra acima.

Os dez episódios de Ted Lasso vão ao ar semanalmente às quartas-feiras no Apple TV.

Do que fala Ted Lasso

As qualidades que garantiram o sucesso do programa são muitas, mas, para além do roteiro afiado e de personagens cativantes, Ted Lasso encontrou um público sedento por alívio escapista ao estrear, em 2020, em meio às dores do confinamento da pandemia de covid-19. Na trama, o personagem-título, um caipira assumido e treinador de futebol americano vivido por Jason Sudeikis, é contratado para liderar um time de futebol (o de verdade, com os pés, que já foi nosso) na Inglaterra. Lasso não entende nada das regras do esporte, está completamente perdido, mas sabe como motivar um time. Entre trapalhadas cômicas e tiradas emotivas, ele conquista os tipos mais durões em cena — enquanto seduz o público no sofá de casa, diante da televisão ou do computador. A série deveria chegar ao fim na terceira temporada, mas, por demanda popular, brotou uma quarta fase, ainda mais interessante. Sai de campo a macholândia do time fictício Richmond e entra uma equipe de mulheres, apelidada de Lady Greyhounds. As atletas carregam a velha desconfiança de torcedores e acionistas — além de dramas típicos do mundo feminino, como o romance entre colegas e a maternidade.

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

 

 

Publicidade
TAGS:
Apple TV
Ted Lasso
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).