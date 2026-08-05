Elenco de ‘Ted Lasso’ detalha as reviravoltas da 4ª temporada

Em Los Angeles a convite do Apple TV, VEJA conversou com os atores Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Tanya Reynolds, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Jude Mack, Faye Marsay e Abbie Hern, astros do elenco da série Ted Lasso, um dos maiores fenômenos da plataforma de streaming da Apple. Após o encerramento de uma era na terceira temporada, quando Ted retornou para o Kansas para ficar perto do filho, o treinador agora inicia um novo capítulo na nova leva de episódios ao aceitar a proposta de Rebecca para retornar a Richmond para treinar um time de futebol feminino do clube.

Confira a entrevista na íntegra acima.

Os dez episódios de Ted Lasso vão ao ar semanalmente às quartas-feiras no Apple TV.

Do que fala Ted Lasso

As qualidades que garantiram o sucesso do programa são muitas, mas, para além do roteiro afiado e de personagens cativantes, Ted Lasso encontrou um público sedento por alívio escapista ao estrear, em 2020, em meio às dores do confinamento da pandemia de covid-19. Na trama, o personagem-título, um caipira assumido e treinador de futebol americano vivido por Jason Sudeikis, é contratado para liderar um time de futebol (o de verdade, com os pés, que já foi nosso) na Inglaterra. Lasso não entende nada das regras do esporte, está completamente perdido, mas sabe como motivar um time. Entre trapalhadas cômicas e tiradas emotivas, ele conquista os tipos mais durões em cena — enquanto seduz o público no sofá de casa, diante da televisão ou do computador. A série deveria chegar ao fim na terceira temporada, mas, por demanda popular, brotou uma quarta fase, ainda mais interessante. Sai de campo a macholândia do time fictício Richmond e entra uma equipe de mulheres, apelidada de Lady Greyhounds. As atletas carregam a velha desconfiança de torcedores e acionistas — além de dramas típicos do mundo feminino, como o romance entre colegas e a maternidade.

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