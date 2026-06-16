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Cultura

Elenco de filme live-action de ‘Moana’ anuncia vinda de turnê ao Brasil

Protagonistas Dwayne Johnson e Catherine Laga'aia anunciaram passagem de divulgação da produção pelo Rio de Janeiro nas próximas semanas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 14h29
Aulii Cravalho como Moana, sorrindo e olhando para a direita, com cabelos castanhos soltos, usando um colar de concha azul e um top tomara que caia marrom estampado. Ao fundo, um oceano azul e uma ilha verdejante sob céu claro
Cena de 'Moana', futuro live-action da Disney (Walt Disney Studios BR/Reprodução)
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Previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 9 de julho, o live-action de Moana está em turnê mundial e logo passará pelo Brasil para divulgação. A Disney anunciou recentemente que uma programação especial do filme chegará ao Rio de Janeiro nas próximas semanas, mas ainda não foi confirmada uma data exata.

O anúncio, feito pelos protagonistas Dwayne “The Rock” Johnson (Maui) e Catherine Laga’aia (Moana), afirmou que a turnê também passará por Xangai, Havaí, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio. Não se sabe quais nomes da produção estarão presentes no Brasil.

O elenco traz nomes como John Tui, no papel do pai de Moana Chefe Tui, Frankie Adams, que interpreta Sina, a mãe da protagonista e Rena Owen como a Tala, a avó da personagem. Assim como na animação, o live-action acompanha Moana atentendo ao chamado do mar e navegando além de sua ilha Motunui ao lado do semideus Maui.

O longa é dirigido por Thomas Kail, vencedor dos prêmios Emmy e Tony por Hamilton. O filme também contará com canções originais compostas por Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina.

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