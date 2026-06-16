Elenco de filme live-action de ‘Moana’ anuncia vinda de turnê ao Brasil

Previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 9 de julho, o live-action de Moana está em turnê mundial e logo passará pelo Brasil para divulgação. A Disney anunciou recentemente que uma programação especial do filme chegará ao Rio de Janeiro nas próximas semanas, mas ainda não foi confirmada uma data exata.

O anúncio, feito pelos protagonistas Dwayne “The Rock” Johnson (Maui) e Catherine Laga’aia (Moana), afirmou que a turnê também passará por Xangai, Havaí, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio. Não se sabe quais nomes da produção estarão presentes no Brasil.

O elenco traz nomes como John Tui, no papel do pai de Moana Chefe Tui, Frankie Adams, que interpreta Sina, a mãe da protagonista e Rena Owen como a Tala, a avó da personagem. Assim como na animação, o live-action acompanha Moana atentendo ao chamado do mar e navegando além de sua ilha Motunui ao lado do semideus Maui.

O longa é dirigido por Thomas Kail, vencedor dos prêmios Emmy e Tony por Hamilton. O filme também contará com canções originais compostas por Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina.

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