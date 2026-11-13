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Cultura

Elenco de ‘Avenida Brasil 2’ aparece reunido pela primeira vez nos bastidores

Continuação da novela de João Emanuel Carneiro estreia em janeiro de 2027 e retoma a história de Carminha, Nina e Tufão

Por Lucas Almeida 13 nov 2026, 18h38
Pessoas sorrindo e aplaudindo em um auditório. À esquerda, uma mulher de camisa branca e cabelo castanho. Ao centro, outra mulher de camisa branca e lenço verde-água. À direita, um homem de barba e camisa escura.
Débora Falabella, Adriana Esteves e Cauã Reymond reunidos para 'Avenida Brasil 2' (Manoella Mello/TV Globo)
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Elenco de ‘Avenida Brasil 2’ aparece reunido pela primeira vez nos bastidores Priorize VEJA no Google

Pela primeira vez, o elenco de Avenida Brasil 2 aparece reunido em registros de bastidores divulgados pela TV Globo nesta sexta-feira, 13. As imagens mostram a preparação do grupo de atores da continuação, que estão em andamento desde outubro.

A trama retoma o universo da novela original catorze anos depois e acompanha os rumos de Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício) e sua família. Cauã Reymond também volta como Jorginho. Ao lado dos nomes conhecidos, entram no Divino novos personagens e vilões. Segundo a emissora, a novela mistura suspense, comédia, vingança e reviravoltas.

A Globo anunciou a continuação em setembro. A novela vai ocupar a faixa das nove e substituir Quem Ama Cuida. João Emanuel Carneiro, criador da história original, também escreve a nova. O texto tem colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.

Pessoas de diversas idades e etnias, sorrindo e aplaudindo em um auditório. Um homem negro na primeira fila, um homem de barba grisalha e uma mulher de cabelos longos e castanhos estão entre os que batem palmas, expressando satisfação.
Murilo Benício com elenco de ‘Avenida Brasil 2’ (Manoella Mello/TV Globo)
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Ricardo Waddington, que dirigiu a primeira versão, assina a direção artística. A direção geral é de Henrique Sauer. José Luiz Villamarim responde pela direção de gênero.

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Homem de óculos e camisa preta gesticula sorrindo, enquanto outro homem de óculos e camisa polo laranja e preta, com crachá azul e amarelo, sorri com os braços cruzados. Ao fundo, um painel escuro com estúdios Globo e Bem-vindo Brasil em letras brancas e círculos coloridos desfocados.
João Emanuel Carneiro e Ricardo Waddington (Manoella Mello/TV Globo)
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A primeira Avenida Brasil foi ao ar de março a outubro de 2012, em 179 capítulos. O último capítulo passou dos cinquenta pontos de audiência no Ibope e teve uma das maiores audiências da TV brasileira naquele ano. Os direitos da novela foram vendidos para mais de 120 países. Avenida Brasil 2 tem estreia prevista para janeiro de 2027.

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