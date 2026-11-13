Elenco de ‘Avenida Brasil 2’ aparece reunido pela primeira vez nos bastidores

Pela primeira vez, o elenco de Avenida Brasil 2 aparece reunido em registros de bastidores divulgados pela TV Globo nesta sexta-feira, 13. As imagens mostram a preparação do grupo de atores da continuação, que estão em andamento desde outubro.

A trama retoma o universo da novela original catorze anos depois e acompanha os rumos de Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício) e sua família. Cauã Reymond também volta como Jorginho. Ao lado dos nomes conhecidos, entram no Divino novos personagens e vilões. Segundo a emissora, a novela mistura suspense, comédia, vingança e reviravoltas.

A Globo anunciou a continuação em setembro. A novela vai ocupar a faixa das nove e substituir Quem Ama Cuida. João Emanuel Carneiro, criador da história original, também escreve a nova. O texto tem colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.

Continua após a publicidade

Ricardo Waddington, que dirigiu a primeira versão, assina a direção artística. A direção geral é de Henrique Sauer. José Luiz Villamarim responde pela direção de gênero.

Continua após a publicidade

A primeira Avenida Brasil foi ao ar de março a outubro de 2012, em 179 capítulos. O último capítulo passou dos cinquenta pontos de audiência no Ibope e teve uma das maiores audiências da TV brasileira naquele ano. Os direitos da novela foram vendidos para mais de 120 países. Avenida Brasil 2 tem estreia prevista para janeiro de 2027.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial