Elenco de ‘A Fazenda 18’ vira desafio para audiência da Record

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Uma semana após a estreia, A Fazenda 18 não consegue converter movimentações do jogo em audiência consistente, sendo superada até pelo Programa do Ratinho. A apresentadora Adriane Galisteu já cobrou posicionamento dos peões, indicando que o reality da Record precisa de mais empenho para engrenar. Leia e entenda os desafios.

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Uma semana depois da estreia, o elenco de A Fazenda 18 ainda não conseguiu transformar as primeiras movimentações do jogo em audiência consistente. Na noite desta segunda-feira, 21, o reality da Record, comandado por Adriane Galisteu, chegou a ser superado pelo Programa do Ratinho. Das 22h50 às 23h04, a atração do SBT registrou 4,64 pontos de média, contra 4,06.

A temporada reúne Adryana Ribeiro, Alfredo Amaral, Ariela Carasso, Catherine Bascoy, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Fran Grossi, Gabriel Torres, Jônatas Faro, Jottapê, Lucas Bissoli, Maíra Charken, Mayk Leão, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Sérgio Hondjakoff, Stephanie Gomes, Thaíde e Tina Calamba. Entre atores conhecidos do público, ex-BBBs, músicos e influenciadores, o grupo ainda busca personagens capazes de centralizar as principais histórias do confinamento.

O resultado de audiência se soma a um início abaixo do histórico da atração. A atual temporada estreou com 5,38 pontos na Grande São Paulo, a segunda pior marca de lançamento de A Fazenda, à frente apenas da edição de 2023. A própria Galisteu deu sinais de que espera mais dos participantes. Ao vivo nesta segunda, a apresentadora cobrou posicionamento dos peões: “Não sei se vocês perceberam, mas o jogo começou”.

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