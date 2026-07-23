‘Ele me pariu’, diz Fernanda Torres sobre Luiz Carlos Barreto

Protagonista de filmes produzidos por Luiz Carlos Barreto, como Inocência (1983), Fernanda Torres prestou uma homenagem ao cineasta, que morreu nesta quarta-feira, 22, aos 98 anos. A atriz lembrou que Barretão, como era conhecido, teve um papel fundamental em sua entrada no cinema.

Durante a despedida do produtor, nesta quinta-feira, 23, Fernanda relembrou que tinha apenas 16 anos quando foi escalada para Inocência, longa que marcou sua estreia nas telonas. Segundo ela, a oportunidade surgiu graças ao trabalho do diretor nos bastidores da produção. “O Barretão está na minha origem. Eu fui fazer Inocência. Eu, com 16 anos, fiz esse filme, que foi o que me colocou no cinema. Então, o Barretão é meu padrasto, ele me pariu”, recordou.

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A atriz também compartilhou uma lembrança carinhosa do produtor. “Primeiro, o cheiro. Ele não abraçava. Chegava e dava um cheiro que você já derretia”, disse, ao recordar o jeito afetuoso com que ele cumprimentava os amigos.

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