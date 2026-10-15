Elaine Mickely e César Filho fazem oração na barriga de nora por chegada da neta

A atriz Elaine Mickely comemorou o nascimento da neta, Luiza, nas redes sociais nesta quarta-feira, 14. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Mickely aparece ao lado do marido, Cesar Filho, e do filho, Luigi Cesar, realizando uma prece sobre a barriga da nora, Júlia Vieira, antes do nascimento da pequena.

“Nossa Lulu, antes mesmo de te ter em nossos braços, já orávamos por você, entregando sua vida nas mãos do Senhor e pedindo que Ele cuidasse de cada detalhe de sua história”, escreveu a atriz. Em outro registro, Elaine aparece ao lado da recém-nascida, apontando: “Que honra e privilégio fazer parte do nascimento da nossa amada netinha”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)