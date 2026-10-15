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Cultura

Elaine Mickely e César Filho fazem oração na barriga de nora por chegada da neta

Atriz compartilhou registro rezando sobre a barriga da nora, Júlia Vieira, antes do nascimento da pequena

Por Flávio Monteiro 15 out 2026, 16h19
Mulher grávida com top cinza e saia branca tem a barriga tocada por várias mãos, enquanto uma mulher de rosa chora emocionada ao lado
Elaine Mickely faz oração sobre barriga da nora (Reprodução/Instagram)
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Elaine Mickely e César Filho fazem oração na barriga de nora por chegada da neta Priorize VEJA no Google

A atriz Elaine Mickely comemorou o nascimento da neta, Luiza, nas redes sociais nesta quarta-feira, 14. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Mickely aparece ao lado do marido, Cesar Filho, e do filho, Luigi Cesar, realizando uma prece sobre a barriga da nora, Júlia Vieira, antes do nascimento da pequena.

“Nossa Lulu, antes mesmo de te ter em nossos braços, já orávamos por você, entregando sua vida nas mãos do Senhor e pedindo que Ele cuidasse de cada detalhe de sua história”, escreveu a atriz. Em outro registro, Elaine aparece ao lado da recém-nascida, apontando: “Que honra e privilégio fazer parte do nascimento da nossa amada netinha”.

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