‘Ela É Demais’: Relembre o maior sucesso de Rick & Renner
Cantor morreu aos 59 anos em queda de helicóptero em Santa Catarina
Rick Sollo, cantor da dupla Rick & Renner, teve a morte confirmada nesta terça-feira, 22, aos 59 anos. Ele estava a bordo de um helicóptero que desapareceu na segunda-feira, 21, enquanto sobrevoava a serra catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a aeronave foi localizada e cinco corpos foram encontrados.
Rick formou a dupla com Renner em 1986, em Brasília. A parceria teve separações em 2011 e 2015 e foi retomada em 2018. O maior sucesso da dupla é Ela é Demais, lançada em abril de 1998 no álbum Mil Vezes Cantarei, o quinto da carreira.
O disco recebeu certificado de ouro da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) pela venda de 250 mil cópias. A música, composta por Elias Muniz, soma quase 70 milhões de reproduções no Spotify só na versão mais ouvida.
O sucesso levou a dupla a grandes palcos. Em 2000, Rick & Renner se apresentaram no show da virada do milênio na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para cerca de 300 mil pessoas.