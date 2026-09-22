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Cultura

‘Ela É Demais’: Relembre o maior sucesso de Rick & Renner

Cantor morreu aos 59 anos em queda de helicóptero em Santa Catarina

Por Lucas Almeida 22 set 2026, 12h58 | Atualizado em 23 set 2026, 10h43
Dois homens sorrindo para a câmera, um careca com barba grisalha e camisa preta de mangas compridas, e outro com cabelo escuro e camisa preta estampada com folhas verdes e amarelas
Dupla sertaneja Rick & Renner (./Divulgação)
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‘Ela É Demais’: Relembre o maior sucesso de Rick & Renner Priorizar nos meus resultados Google

Rick Sollo, cantor da dupla Rick & Renner, teve a morte confirmada nesta terça-feira, 22, aos 59 anos. Ele estava a bordo de um helicóptero que desapareceu na segunda-feira, 21, enquanto sobrevoava a serra catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a aeronave foi localizada e cinco corpos foram encontrados.

Rick formou a dupla com Renner em 1986, em Brasília. A parceria teve separações em 2011 e 2015 e foi retomada em 2018. O maior sucesso da dupla é Ela é Demais, lançada em abril de 1998 no álbum Mil Vezes Cantarei, o quinto da carreira.

O disco recebeu certificado de ouro da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) pela venda de 250 mil cópias. A música, composta por Elias Muniz, soma quase 70 milhões de reproduções no Spotify só na versão mais ouvida.

O sucesso levou a dupla a grandes palcos. Em 2000, Rick & Renner se apresentaram no show da virada do milênio na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para cerca de 300 mil pessoas.

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TAGS:
Música Sertaneja
sertanejo
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