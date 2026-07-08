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Cultura

Egberto Gismonti e Daniel Murray fazem duas apresentações intimistas em São Paulo

Duo fará concerto no Blue Note com peças autorais, improvisações e releituras, em um repertório que transita entre o erudito, o popular e o folclore brasileiro

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 20h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 20h02
Dois homens tocam violão. À esquerda, um homem de barba e camiseta preta olha para cima. À direita, um homem de gorro branco e camisa azul toca um violão de 10 cordas, com cabelos longos e grisalhos. O fundo é escuro, com o logo Blue Note São Paulo no canto superior direito
Egberto Gismonti e Daniel Murray no Blue Note (Reprodução/Instagram)
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Egberto Gismonti e Daniel Murray fazem duas apresentações intimistas em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

O compositor e multi-instrumentista Egberto Gismonti volta aos palcos ao lado do violonista Daniel Murray em duas apresentações intimistas no próximo sábado, 11 de julho, no Blue Note, em São Paulo, do concerto Depois do Japão, espetáculo que marca o retorno da turnê realizada recentemente pelo duo no país asiático. A apresentação transforma em música as experiências vividas durante a viagem, reunindo diferentes influências em um repertório que combina criação, improviso e diálogo entre tradições. Os ingressos estão à venda no site da Eventim e custam entre 100 e 320 reais.  

O encontro reúne duas gerações da música instrumental brasileira. Reconhecido pela trajetória internacional e pela linguagem que transita entre o erudito, o popular e as raízes folclóricas do Brasil, Gismonti divide o palco com Murray, um dos principais violonistas de sua geração. Juntos, os artistas constroem um concerto pautado pelo virtuosismo, pela liberdade criativa e pela interação musical.

O programa inclui composições autorais, momentos de improvisação e releituras que exploram diferentes paisagens sonoras. A experiência adquirida durante a passagem pelo Japão também aparece nas interpretações, incorporando novas referências estéticas sem abrir mão da identidade da música brasileira.

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Com uma sonoridade marcada por texturas, ritmos e lirismo, Depois do Japão propõe uma imersão no universo criativo dos dois músicos e reafirma a força do encontro entre diferentes gerações e linguagens da música contemporânea brasileira.

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Serviço: EGBERTO GISMONTI E DANIEL MURRAY
Data: 11/07/2026
Horário: 20h00 e às 22h30

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Local: Blue Note São Paulo / Endereço: Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP
Abertura da casa: 19h00
Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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