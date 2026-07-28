Efeito ‘A Odisseia’: filme de Nolan reacende paixão por grego antigo

O sucesso do blockbuster A Odisseia, de Christopher Nolan, tem tido um impacto relevante na procura pelo poema original escrito pelo grego Homero. De acordo com dados divulgados pelo Spotify, as buscas globais pelo audiolivro cresceram 310%, com o destaque ficando com o interesse de usuários da geração Z e millennials. No que diz respeito aos livros físicos, as vendas aumentaram em 76% nos Estados Unidos e 70% no Reino Unido. Embora não haja dados consolidados no Brasil, a obra tem figurado no top 3 de livros vendidos pela Amazon desde o lançamento da produção. Para além dos hábitos de leitura, o filme de Nolan também despertou interesse de muitos espectadores em aprender grego. Embora o grego moderno seja diferente do grego antigo no qual Homero escreveu seu livro, ainda assim houve um aumento superior a 5.000% nas buscas por “aprender grego” no Google em julho, mês de estreia do filme.

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