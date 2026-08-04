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Cultura

Edwin Luisi conta por que decidiu adotar rapaz de 19 anos: ‘Amor não carnal’

Aos 79 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 4 ago 2026, 13h31
À esquerda, um homem jovem sorri para a câmera com o braço sobre o ombro de um homem mais velho, que também sorri. À direita, um homem de óculos e barba grisalha, com camisa preta de mangas compridas, posa de braços cruzados
Edwin Luisi e e o filho Claudio -  (Montagem/Twitter)
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Edwin Luisi conta por que decidiu adotar rapaz de 19 anos: ‘Amor não carnal’ Priorizar nos meus resultados Google

Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Edwin Luisi, 79 anos, detalha como foi a decisão de adotar em 2003 um rapaz de 19 anos, Claudio Andrade, que hoje tem 42 anos e trabalha como seu produtor na peça Eu sou minha própria mulher.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Adotei um filho, que hoje tem 42 anos, e que já me deu uma neta. Vivo em função deles. Ele trabalha comigo na peça como produtor e estamos vivendo uma fase maravilhosa, a gente está todo dia junto, fazendo essa turnê. É minha paixão de vida, não sei como tinha tanto amor dentro de mim, é incondicional. Foi por acaso, porque a gente fala que é ‘pai’ e ‘filho’ há uns seis anos. Conheci a família dele, quando ele era criança, morava perto de mim, moravam no Leblon. Depois, o pai dele perdeu absolutamente tudo, foi morar no Riachuelo. Quando reencontrei o Cláudio, ele contou a vida dele. E ele falou que queria ser ator. Falei: ‘Olha, qualquer coisa que você precisar, conte comigo’. Até o dia que ele chegou, já com 19 anos e falou: ‘Vou optar por essa carreira’. Falei: ‘Vamos falar com o teu pai, você vai para minha casa’. Os pais acharam ótimo. O tempo foi passando e um dia entrei numa farmácia e ele estava com, nem sei, dor de cabeça. Aí falei: ‘Você tem um remédio para o meu filho?’. Saímos de lá com ataque de riso. Ele: ‘Você me chamou de filho?’. ‘É, você é meu filho. Cláudio, é isso que a gente é. Sou teu pai, você é meu filho’. Na pandemia, estava morando em Portugal e lhe ofereci minha casa no Leblon. ‘Vai tomar conta da minha casa, você não paga aluguel, vai ter tudo pago. Sustento a casa inteira, você não vai fazer nada, não vai pagar absolutamente nada’. (…) A gente não se desgrudou mais agora. Agora é até o final dos tempos. (…) Tenho que cuidar de alguém, (e isso podia parecer que) era complicado, ainda mais ele pós-adolescente e eu já um senhor de certa idade. Não é um amor carnal, não é um amor romântico, não tem isso, mas é um amor que eu desconhecia… Que tinha tanto amor para dar para alguém. Nunca tinha amado alguém dessa forma, mesmo quando casei, namorei, transei. Essa forma é um lugar especial, mas que abrange tudo o que necessito para tirar dentro de mim este sentimento que ficou guardado por muitos anos. (…) Minha responsabilidade é só fazer ele feliz, só isso, de verdade, pode parecer piegas, mas é isso, é fazer ele feliz, a família dele, saber que ele está sustentando a família e, claro, vou dando os subsídios para que ele tenha uma vida legal, boa, melhor”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI

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