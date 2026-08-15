Edvaldo flagra Iuri: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 15
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 77 – sábado, 15
Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur. Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur, e Iuri se vê obrigado a contar ao funcionário que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas. Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.