Eduardo Spohr será uma das atrações da Feira Literária de Maricá

Entusiasta de fenômenos como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, o autor Eduardo Spohr, um dos principais nomes na literatura de fantasia no Brasil, será uma das atrações da 11ª Feira Literária Internacional de Maricá (FLIM), que abre na sexta-feira.

Criador de sucessos como “A Batalha do Apocalipse” e a tetralogia “Filhos do Éden”, Spohr vai fazer palestra sobre universos fantásticos e a formação de novos leitores, debater com o público e autografar seus livros, como o último, “Santo Guerreiro: O Império do Leste (Vol. 3)”.

A feira homenageará Marilena Chauí nesta edição. Além de Spohr, também estarão nomes como Aline Midlej, Bárbara Carine, Ana Beatriz Barbosa Silva e Guilherme Briggs.