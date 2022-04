Eduardo Paes e Claudio Castro sambam juntos na avenida

Numa cena que não acontecia há anos no Rio, o governador do estado e o prefeito da capital sambaram juntos na Sapucaí. Logo no primeiro desfile desta noite, da Paraíso do Tuiuti, Cláudio Castro (PL) e Eduardo Paes (PSD) arriscaram seus passos na avenida e se falaram com gestos de carinho mútuo. Paes apoia o advogado Felipe Santa Cruz na eleição deste ano contra a tentativa de reeleição do atual ocupante do palácio da Guanabara.

Nos tempos do governador Sérgio Cabral (MDB), hoje preso por corrupção, o prefeito costumava ter nele um parceiro de samba. Já a prefeitura passou a ficar sem seu comandante no Sambódromo por quatro anos, já que o bispo Marcelo Crivella (Republicanos) nunca foi aos desfiles.

Depois da Tuiuti, desceu a avenida a Portela, escola de coração de Paes. Com o tradicional chapéu panamá, ele desfilou na frente da bateria até o segundo recuo, onde parou e passou a saudar componentes da escola que passavam por ali. E voltou a seguir a bateria até o fim da passarela.