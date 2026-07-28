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Cultura

Eduarda repreende Valéria: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 28

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 06h00
Stepan Nerecessian integra elenco de 'Coração Acelerado', novela das 7 da Globo
Stepan Nerecessian integra elenco de 'Coração Acelerado', novela das 7 da Globo (Léo Rosário/TV Globo)
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Capítulo 162 – terça-feira, 28

Albano afirma a Leandro e Alaor que Xavier tinha muitos inimigos. Alaor pede a Albano que dê atenção especial ao caso. Zuzu demonstra pressa em se casar com Alaor, que brinca com a amada. Janete estranha o comportamento de Zuzu. Cinara evita as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, e Malvino fica impactado. Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para um documentário sobre a dupla. Cinara questiona Zilá sobre Xavier. João Raul apoia o filme de Agrado. Eduarda repreende Valéria por se atrasar para voltar de viagem e prejudicar Sol. Tem início uma reunião do Conselho Administrativo para decidir sobre a permanência de Zilá na presidência do Grupo Amaral.

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