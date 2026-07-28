Eduarda repreende Valéria: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 28
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 162 – terça-feira, 28
Albano afirma a Leandro e Alaor que Xavier tinha muitos inimigos. Alaor pede a Albano que dê atenção especial ao caso. Zuzu demonstra pressa em se casar com Alaor, que brinca com a amada. Janete estranha o comportamento de Zuzu. Cinara evita as ligações de Zilá. Esteban e Naiane comemoram ao descobrir que o bebê de Laurinha é uma menina, e Malvino fica impactado. Ronei anuncia que Agrado e Eduarda farão uma turnê para um documentário sobre a dupla. Cinara questiona Zilá sobre Xavier. João Raul apoia o filme de Agrado. Eduarda repreende Valéria por se atrasar para voltar de viagem e prejudicar Sol. Tem início uma reunião do Conselho Administrativo para decidir sobre a permanência de Zilá na presidência do Grupo Amaral.