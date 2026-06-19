Eduarda encontra Leandro: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 19
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 134 – sexta-feira, 19
Zilá conhece Amélie e se interessa em contratá-la. Naiane pede que Zilá pressione Ronei. Zilá revela a Naiane que ela e Ronei estão namorando. Eduarda e Leandro se encontram. Agrado e João Raul se emocionam ao ver o sucesso de sua canção. Leandro aconselha Eduarda sobre sua carreira. Gael conta a Naiane sobre sua relação com Ana Castela. Bará convida Eva e Vânia para sair. Cinara aconselha Naiane a esquecer João Raul. Alaorzinho diz para Zilá que quer logo o divórcio.