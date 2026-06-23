Eduarda e Leandro gravam juntos: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 23
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 137 – terça-feira, 23
Zilá se reafirma como presidente. Naiane se incomoda com as publicidades que Ronei lhe destina. Palhares e Cinara sofrem os efeitos das ervas ingeridas. Eduarda grava música com Leandro, ele se abre com ela. Eduarda diz que precisa conversar com Agrado. Naiane e Bará armam juntos, e João Raul suspeita dos dois.